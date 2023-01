Loenermark kijkt positief naar toekomst

LOENEN – Voorzitter Toon Streppel was positief gestemd over de toekomst op de nieuwjaarsreceptie van de Voetbalvereniging Loenermark. Hij was tevreden over de goede prestaties en de grote inzet van de leden om de club gezond te houden.

“Sportief gezien gaat het ons op dit moment voor de wind. Het is altijd prettig om hier, na een minder vorig seizoen, te staan met Loenermark hoog op het standenbord”, sprak de voorzitter. “Het is zeker goed te zien dat de positieve spirit van eind vorig seizoen meegenomen is in dit seizoen. Misschien dat trainer Desmond met zijn mannen nog wel voor een verrassing gaat zorgen. Dat zou een mooie beloning zijn voor de energie en tijd die Desmond, die ons nu gaat verlaten, in onze club geïnvesteerd heeft.” Streppel was blij te kunnen mededelen dat inmiddels een nieuwe trainer is gevonden in de persoon van Marco Rou. Ook meldde hij dat speler Jeffrey Rutgers volgend seizoen zal terugkeren op het oude nest.

Onverwachte kosten

Streppel vertelde dat Loenermark de coronaperiode goed is doorgekomen als vereniging. In 2022 moest er wel een grote hap worden genomen uit de reserves vanwege een aantal niet verwachte kosten, zoals een lek dak, een waterbron die het niet meer deed, een koeling die het begaf en een tractor die kapot ging. Tezamen een kostenpost van meer dan 40.000 euro. En uiteraard werken de gestegen kosten ook niet in het voordeel. Gelukkig profiteert de club van de veranderingen die in de afgelopen jaren reeds zijn doorgevoerd en kunnen de leden gewoon spelen, trainen, douchen en in de kantine zitten. In 2022 zijn vele dingen opgepakt en zijn er weer vele werkzaamheden verricht. Dit zijn zowel zichtbare als minder zichtbare klussen.

Vrijwilligers

Enthousiaste vrijwilligers hebben vele uren in Loenermark gestoken. Streppel: “Het lijkt bij Loenermark zo gewoon dat het complex er top uitziet, dat de leden de wedstrijden kunnen spelen, dat men het biertje kan drinken en dat men deel kan nemen aan de verschillende activiteiten. Maar dat is zeker geen vanzelfsprekendheid! Ik wil dan ook alle vrijwilligers die op enige wijze iets doen voor Loenermark bedanken voor hun tijd en inzet en ben dan ook blij om te zien dat er vele nieuwe gezichten zijn opgestaan en zich gemeld hebben om wat te doen voor de club. Maar zoals bij elke vereniging hebben we nog wel wat open plekken, dus als men wat wil doen voor Loenermark, sta op en aanmelden. Er is heel veel aan kleine en grotere taken of projecten waar ieder een rol kan spelen.”