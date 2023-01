Lezing over geschiedenis transgenders in Nederland

VELP – Stichting Cultureel Podium Jansen & de Feijter organiseert een drieluik over LHBTIQ+. In november was er een boeiende en goedbezochte avond met non-binair theatermaker Caro Ilias de Feijter. Op dinsdag 24 januari vertelt Alex Bakker, als schrijver en historicus gespecialiseerd in de Tweede Wereldoorlog en transgendergeschiedenis, meer over de achtergronden van de transgenderemancipatie in Nederland.

Bakker schreef over dit onderwerp een boek, dat in 2018 verscheen, getiteld ‘Transgender in Nederland – Een buitengewone geschiedenis’. Het was voor het eerst dat deze geschiedenis werd beschreven, vanaf de jaren 50, toen in Nederland de eerste genderoperaties plaatsvonden. Niet dat er voor die tijd geen transgenders bestonden. “In de westerse geschiedenis bleven het individuen, die al dan niet opvielen”, schrijft Bakker. Het is pas door de komst van medische mogelijkheden voor geslachtsaanpassing dat zich in de twintigste eeuw iets als een transseksueel of transgender fenomeen ontwikkelde.

De lezing op dinsdag 24 januari is bij boekhandel Jansen & de Feijter in Velp en duurt van 20.00 tot ongeveer 22.00 uur. De toegang kost 7,50 euro, met 50 procent korting voor houders van een Gelrepas of CJP. Aanmelden kan via eenpassievoorboeken.nl/activiteiten. Deze lezing is een onderdeel van een serie van drie, gesubsidieerd door gemeente Rheden.