Leerlingenorkest 2.0 in gemeente Rheden van start

RHEDEN – Kinderen tussen 6 en 18 jaar uit de gemeente Rheden die een paar noten op een instrument kunnen spelen, gaan vanaf 15 januari een aantal zondagen samen met het Leerlingenorkest repeteren. Het project ‘Leerlingenorkest 2.0’ wordt gefinancierd door de gemeente Rheden. De gemeente heeft van de overheid geld gekregen om activiteiten voor de jeugd te organiseren om achterstanden als gevolg van corona te verminderen.

De muziekverenigingen in de gemeente Rheden hebben al een gezamenlijke Leerlingenorkest. Deze kinderen gaan nu samen spelen met kinderen die in de coronatijd sociale verbinding hebben gemist. Dit zijn leerlingen die bijvoorbeeld tijdens ‘Meer muziek in de klas’ al wat noten hebben geleerd. Door samen te spelen kunnen de kinderen er ook achter komen of muziek spelen (in een orkest) iets voor hen is. Alle kinderen mogen gratis meedoen. Het orkest krijgt na elke repetitie een lunch aangeboden, waarna ze nog een klein optreden geven voor bijvoorbeeld familie of andere mensen die ze willen uitnodigen.

Het leerlingenorkest repeteert op zondag 15 januari, 12 maart, 21 mei, 9 juli, 6 augustus tussen 10.00 uur en 13.00 uur. Om 12.00 uur is er een gezamenlijke lunch. Daarna is er een mini-optreden. Op 17 september is er een optreden. Het Leerlingenorkest 2.0. gaat op 15 januari van start bij bibliotheek De Bundel in Dieren. Meer informatie over de andere locaties volgt wanneer kinderen zich hebben opgegeven.