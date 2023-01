Koningslinde bij afscheid bestuursleden Velp voor Oranje en 4 Mei Comité Velp

VELP – Met boeken, bloemen en bomen is donderdag 12 januari afscheid genomen van vijf trouwe bestuurders van Velp voor Oranje en het 4 Mei Comité Velp. In het Semcafé in Velp waren daarbij meer dan vijftig bestuurders en vertegenwoordigers van Velpse verenigingen aanwezig, waaronder wethouder Ronald ter Hoeven en burgemeester Carol van Eert van de gemeente Rheden.

John Bosnak was meer dan 45 jaar secretaris, maar feitelijk ook voorzitter, van het 4 Mei Comité Velp. Hij maakte de desinteresse voor de Dodenherdenking mee in de jaren 80. “We overwogen om ermee te stoppen”, zegt hij daarover. Maar vervolgens was hij er ook bij de toenemende belangstelling die er nu nog steeds is om op 4 Mei bij het Herdenkingsmonument aan de Vijverlaan stil te staan. “Het is verheugend te zien hoe groot de belangstelling ook van jongeren is om daaraan mee te doen.” Huidig voorzitter Jaap Uijthof bood hem behalve bloemen en een vergulde reversspeld in de vorm van het bekende vredesvlammetje ook een certificaat aan dat laat zien dat er uit zijn naam drie bomen zijn geplant in Mexico.

Velp voor Oranje liet voor haar ‘juridisch adviseur sinds meer dan 20 jaar’ een 3D-print maken van het bronzen beeld Het Ondergedoken Kind, dat de Velpse kunstenaar Yvon van Wordragen maakte voor het Monument voor Moedige Mensen in WO2.

Dank

Vier bestuurders van Stichting Velp voor Oranje namen afscheid: Patrick Jansen, Jomie Hommersom, Irene Bosnak en Kees Prins. Zij waren respectievelijk 8, 14, 22 en 23 jaar actief in het Oranjebestuur. De laatste twee ontvingen daarvoor in 2019 zelfs een Koninklijke Onderscheiding. Voorzitter Gety Hengeveld had voor alle vier een persoonlijk dankwoord en bood hen vervolgens het boek ‘Biljoen, kasteel, bewoners, landgoed’ aan en een vrolijke bos bloemen.

Vervolgens bedankte burgemeester Carol van Eert de bestuurders voor hun inzet voor de Velpse samenleving; John Bosnak voor de 45 jaar dat hij zich inspande om de Dodenherdenking in stand te houden en zelfs uit te breiden en de vier Oranjebestuurders voor hun vrijwillige inzet om Koningsdag te laten uitgroeien tot ‘het grootste Velpse volksfeest waar alle Velpenaren jaarlijks van genieten’.

Koningslinde

Namens het gemeentebestuur bood de burgemeester een Koningslinde aan, die de volgende dag geplant is in het Villapark van Velp, de plaats waar Velp voor Oranje op Koningsdag het Villaparkconcert houdt en de plaats waar op 4 Mei de doden worden herdacht bij het Herdenkingsmonument. Als bewijs daarvan kregen de scheidende bestuursleden een ingelijst certificaat.

In de stromende regen werd op vrijdag 13 januari de Koningslinde daadwerkelijk geplant, onder toeziend oog van tientallen bestuursleden, familie en vrienden. Schuilend onder vrolijke paraplu’s werd daarna getoost met een glaasje Oranjebitter, geserveerd door leden van studentenvereniging Arboricultura van Hogeschool Larenstein.

Voorzitter Gety Hengeveld laat weten dat Velp voor Oranje, ondanks het vertrek van de vier bestuurders, bloeit als nooit tevoren. Acht nieuwe en jonge bestuurs- en commissieleden zijn inmiddels ingewerkt door de vertrekkende bestuursleden. “Koningsdag Velp krijgt daardoor wellicht zelfs een nieuwe ‘boost’, dat zullen we wel zien op 27 april”, zegt zij.

Foto: Theo Jansen

Foto: Van links naar rechts: Jomie Hommersom, John Bosnak, Irene Bosnak, Kees Prins, Patrick Jansen en burgemeester Carol van Eert.