GroenLinks Rheden op bezoek bij asielzoekers

VELP – Met het nieuws over de crisisnoodopvang van 80 vluchtelingen aan het begin van het Apeldoorns Kanaal in Dieren als aanleiding, wil Groenlinks Rheden laten zien dat het niet alleen maar kommer en kwel is om statushouders te huisvesten. Raadslid Semra Kerkum, die heel dicht bij het AZC in Velp woont, heeft gesproken met medewerkers en bewoners van het AZC. Ze doet verslag van dit bezoek.

De buurt om het AZC heeft inmiddels kennis kunnen maken met de bewoners en alles is daarbij erg gemoedelijk verlopen. In Velp zijn honderddertig bewoners gehuisvest, waarvan tachtig volwassenen statushouders en zestig alleenstaande minderjarige vergunninghouders. Om al deze mensen niet alleen te huisvesten, maar ook aan het werk te krijgen, zijn er goede contacten met de gemeente en andere professionele partijen nodig. Een netwerk zowel binnen als buiten de gemeente Rheden zorgt voor een veilig huis en omgeving voor zowel voor bewoners als omwonenden. Overigens zullen de vluchtelingen met een status tot verblijf in Nederland, die nu in de gemeente verblijven en in afwachting zijn van huisvesting binnen de Regio Arnhem-Nijmegen, zeker niet allemaal gehuisvest gaan worden in de gemeente Rheden.

Schoonmaker Wade

Wade Tesfahiwet uit Eritrea (49) is statushouder met een verblijfsvergunning en woont inmiddels een half jaar in het AZC Velp-Noord. “Ik zou het wel fijn vinden om een leuke baan te vinden en een plek voor mijzelf”, vertelt hij. “Ik heb in meerdere tijdelijke plekken gewoond, maar nu ik een verblijfsvergunning heb, hoop ik op een woning waar ik langer kan blijven.” Wade is erg enthousiast over de Nederlandse taal en volgt alle lessen die hij kan volgen. Ook de Nederlands cultuur wil hij zich helemaal eigen maken. Hij is deelnemer van het welkomstcomité voor de nieuwe bewoners en een vaderfiguur binnen het AZC.

Bij het AZC heeft Wade zichzelf een eigen taak gegeven. Hij houdt ervan om de buitenruimtes schoon te houden. Niet alleen op het terrein zelf, maar hij prikt ook geregeld het vuil weg in het Daalhuizerpark, de Berg en Heideweg en de Arnhemsestraatweg. Omwonenden zijn hier erg blij en hij vindt het schoonhouden zo leuk, dat hij hier in de toekomst wel zijn beroep van zou willen maken.

Kinderclubleidster Mariam

Ook Mariam (43) uit Iran heeft haar draai gevonden in het AZC. Ook zij is zeer enthousiast bezig met het onder de knie krijgen van de Nederlandse taal, cultuur en gebruiken. Mariam heeft binnen het AZC een kinderclub opgericht, waarmee ze heel veel kinderen bezighoudt. Haar wens is om te gaan werken bij de kinderdagopvang en een eigen plek om te wonen. Ze heeft een goede opleiding gedaan in Iran, maar haar diploma’s moeten nog in Nederland erkend worden. Mariam is daar druk mee bezig, want om met kinderen te kunnen werken, zijn er best strenge eisen.