Gemeente Doesburg worstelt met afvaldumpingen

DOESBURG – Het is velen een doorn in het oog, het afval dat wordt gedumpt rondom de containers aan het Burgemeester Keiserplein in Doesburg. Niet alleen Joop Crooij, die bijgaande foto nam, spreekt er schande van. Ook de gemeente Doesburg stoort zich aan de rommel die bijna continu op het afvalparkje te vinden is, maar heeft ook geen kant-en-klare oplossing. “Het is lastig er iets aan te doen, mensen moeten hun gedrag veranderen.”

De gemeente Doesburg heeft het probleem van bijplaatsen, zoals het officieel heet, op het Burgemeester Keiserplein zeker in beeld, laat een woordvoerder weten. “Daarnaast is ook de hoek Goudenregenstraat/Koppelweg een bekende plek waar veel afval wordt gedumpt. En we merken ook dat het de laatste tijd weer erger wordt.”

Het afval plaatst de gemeente voor een dilemma. “Natuurlijk wordt het uiteindelijk opgeruimd, maar dat is eigenlijk niet de bedoeling. Als het afval steeds netjes verdwijnt, is voor de mensen het probleem opgelost. Maar het probleem zit hem in het gedrag van de bewoners.” Omdat er volgens de gemeente nog veel mensen zijn die niet begrijpen dat het afval niet naast de container hoort, is er met regelmaat geflyerd om bewoners nog eens op de regels te wijzen. Maar ook dat is volgens de gemeente een lastige kwestie. “Je wilt duidelijk de regels uitleggen, maar zodra het belerend klinkt, zetten mensen hun hakken weer in het zand.”

De gemeente probeert daarom met psychologische trucjes inwoners ervan te weerhouden hun afval naast de containers te plaatsen. “Er is veel onderzoek gedaan naar manieren om afval dumpen te voorkomen. Alles rondom de containers mooi en netjes maken bijvoorbeeld. Dat hebben we op het Burgemeester Keiserplein geprobeerd met de bestickering door RoosArt”, legt de woordvoerder uit. “Een andere truc is het ophangen van een billboard van iemand die heel duidelijk naar je kijkt. Dat hebben we gedaan aan de Goudenregenlaan.”

Alle pogingen ten spijt, de tot nu genomen maatregelen blijken niet afdoende. En dus is de gemeente Doesburg op zoek naar andere maatregelen. “We houden continu onze ogen open, kijken bijvoorbeeld naar wat andere gemeenten doen.” De woordvoerder vertelt ook dat afvalverwerker Circulus bezig is met een plan om dit probleem aan te pakken. “Dit speelt natuurlijk in alle gemeenten waar Circulus werkzaam is. We hopen dat zij iets kunnen optuigen waar wij als gemeente bij kunnen aanhaken. Maar het is wel duidelijk dat dit probleem niet op de korte termijn is opgelost.”

Foto: Joop Crooij

Foto: Rondom het afvalparkje op het Burgemeester Keiserplein wordt regelmatig afval gedumpt