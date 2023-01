Foi, Foi: Old geld

Jan warken vrogger bie een van de Eerbèèkse papierfabrieken. Hee warken in ut snipperhok. Balen old papier gingen in un pulper. Jan ontdekken op un keer dat in de balen old papier bulten old Duits geld zat. Hele pakken waardeloos geld van veur de oorlog. Ut leek krek echt. Ut moch eigenlijk niet, maar Jan nam wat geld mee noar huus. Van alles is d’r met ut geld uut ehaald.

Ut gebeuren veul joaren later. In ut huus bie zien dochter mos un nieuw plafond kommen. Heur zwoager was timmerman en wol dat wel effen doen. Ze bint doar allemaal gek um un geintjen uut te halen, dus dat mos noe ok effen gebeuren. Wat deden ze? Tussen ut plafond bie de lampe proberen ze wat van dat olde geld te stoppen. D’r werd old bankpapier veur de dag ehaald. Ze verkreukelen ut un bitjen, want ut mos hartstikke old lieken. Wat hadden ze d’r un schik in. De man zol d’r met beide benen intrappen, dat wisten ze zeker.

De opzetten lukken prima. De timmerman ging fanatiek an ut wark met ut slopen van ut plafond en verduld, noa un tiedje warken kwam doar ut geld toch te veurschien. De man wist niet wat hee zag. Mooi old geld. Duitse marken. Duuzenden weerd. Hee wist niet hoe hee ut had. Dat had hee nog nooit ezeen. Direct bood de vinder an alles te delen met de eigenaar, maar die vond dat hee dat eerlijk had evonden en dus moch hee ut holden. Achteraf vond hee dat wel un bitjen vremp.

De vinder wol direct weten wat ut weerd was en ging dezelfde oavond nog noa de Rabobanke um ut geld te loaten taxeren. Al rap kwam hee d’r achter dat ut geld gien bliksum weerd was. “Alleen old papier”, zei de deskundige en niks meer. Toen ging um un lichien op. Verduld, zien breur en schoonzuster had um te pakken ehad, dat kon hoast niet anders. Hun reacties vond hee ok wel un bitjen verdach. Inens kwam hee op un idee um ze weer te pakken te nemmen, wat dachen ze wel niet.

De volgende dag vertellen hee met veul branie dat hee un goeie dag had ehad. Ut olde geld was niet meer geldig, maar wel zo old dat verzamelaars d’r gek op waren. Die keerl van de banke had um d’r um mooi bedrag veur egeven. Meteen toen hee dat vertellen zag hee bie zien schoonzuster wat geld flikkeren in de ogen. Ut mos al gek goan dat zien opzet niet lukken.

De vrouw wist niet hoe ze ut had. De volgende dag pakken ze un beste fotse geld en ging d’r rap mee noa de banke. Die zeien direct dat ut olde geld gien mieter weerd was, alleen old papier. Wat had zee de pest d’r in. Toen op huus an met un rooie kop. Vanzelf hef ze de mond ehollen, maar ut viel niet mee as heur zwoager hevig zat te pochen op zien mooie vondst. Poets, wederpoets geet nog altied op.

Goed goan,

Martien,

De Platschriever uut Loenen

Medelèven is oe piene in mien harte

Nog wat anders:

Op 3 en 5 februari bint de uutvoeringen van de Loenense dialectclub in de Brink. D’r is weer van alles: körte toneelstukjes, zang, gedichten, bakken en natuurlijk harmonicamuziek. Wèès d’r rap bie met de kaartjes. Bie Elzenaar in Loenen of Betsie Tabor, Handelstroate 22 in Eerbeek ku’j ze kriegen veur un paar cent.

Un gezegde: ‘Noa elke schoer kloart ut weer op’

Goed goan,

Manus