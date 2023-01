Elfde editie Brummense Popquiz groot succes

BRUMMEN – Op 27 december kreeg ‘De Overkant’ de Hans Broer Award uitgereikt tijdens de elfde editie van de Brummense Popquiz. Dit team, bestaande uit Hans Wassink, Joop Schijf en Marco Kablau wist zowel in de twee reguliere quizrondes als in de vijf finale rondes, de meeste punten te behalen. Ze troefden daarbij The Spotifys en De Nösteraars af. De wisseltrofee gaat nu over van Team Hilarius, dat in 2019 de laatste quiz voor de coronapandemie won, over naar De Overkant. Dit team doet al vanaf 2012 mee aan het muziekfestijn in De Vroolijke Frans. Het weet altijd een goede notering in de subtop te bemachtigen, maar in dit eerste na-corona-jaar is de eerste prijs voor deze drie ervaren popquizers.

De elfde editie van de Brummense Popquiz kan weer een groot succes genoemd worden. “Het is spannend om na drie jaar weer een quiz te mogen organiseren in een volle zaal,” vertelt Theo van Enckevort namens de organiserende werkgroep. “We zijn heel tevreden met de opkomst, maar vooral ook met de sfeer in de zaal. Die was geweldig. Je voelt bij iedereen de opluchting dat dit evenement weer mag, kan en als vanouds aanvoelt”. Robert Kersten, samen met Gert-Jan van Dijk de presentator van de avond, voegt er aan toe: “We hebben het concept van de quiz in tact gelaten, maar wel een aantal aanpassingen doorgevoerd. Terug naar de basis. Popquiz Brummen is een lokaal muziekevenement. We denken dat de aanwezigen dat ook zo ervaren hebben.

In totaal namen twaalf teams deel aan de muziekquiz. Ook dit jaar kon het publiek weer zelf meedoen met de speciale publieksquiz. Acht vragen werden verspreid over de avond aan de bezoekers voorgelegd. En Sabine Hendriksen en Joke Lammers waren de twee deelnemers die alle vragen goed wisten te beantwoorden en er met de publieksprijs vandoor gingen. Zij mogen naar het festival Afterslag in Gigant in Apeldoorn.

Bij de echte quiz ontvingen de leden van De Overkant naast de Hans Broer Award (de begeerde wisselbeker) ook tickets naar het meerdaagse popfestival Paaspop en mogen zij in het voorjaar van 2023 een covertijdavond in De Vroolijke Frans bijwonen. De Spotifys wonnen met hun tweede plek een concert in de Zwolse poptempel Hedon en De Nösteraars gaan naar Luxor Live om Toontje Lager te zien. Op de website www.popquizbrummen.nl en de bijhorende sociale media zijn de volledige uitslagen van de quiz te vinden.

Van standbeelden tot een videoboodschap van de Tröckener Kecks

Door het organiserende comité van de popquiz (bestaande uit Theo van Enckevort, Robert Kersten, Karin Beuwer en Gert-Jan van Dijk) waren weer veel uiteenlopende quizvragen bedacht. Deze varieerden van audio- of videofragmenten tot standbeelden van bekende artiesten en van specifieke muzikale feitjes tot een vraag gesteld door Theo Vogelaars, bassist van de bekende band Tröckener Kecks. Sluitstuk was een overrompelende fotocollage met 36 artiesten, zowel uit de regio als ook nationaal en internationaal.

De organisatie is benieuwd naar alle reacties van deelnemers, bezoekers en andere geïnteresseerden. Reacties kunnen gemaild worden naar het popquizbrummen@gmail.com.

Foto: Gerrit Leemkuil