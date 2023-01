Eerste Culturele Zondag van het nieuwe jaar

DOESBURG – Op zondag 5 februari biedt de historische binnenstad van Doesburg voor het eerst in 2023 weer het sfeervolle decor voor een route langs diverse culturele adressen, zoals musea, galerieën en kunst gerelateerde zaken. Bezoekers zijn op deze Culturele Zondag welkom van 12.00 uur tot 17.00 uur.

De Culturele Zondag Doesburg ging van start in het voorjaar van 1990. Grote initiator was kunstenaar Ad van den Brink, die deze zondag samen met partner Marga Bles met hun galerie Doesburg voor het laatst deelneemt aan de culturele route. Zijn werken en de beelden van Marga Bles kunnen rekenen op brede waardering.

Atelier De Benedentuin aan de Nahuyssingel exposeert moderne stadsgezichten van onder andere Deventer en Zutphen en daarnaast veel werken van Doesburg. Het zijn kleurige moderne schilderijen, passend bij elk interieur.

Ook aan de Nahuyssingel is museumdrukkerij De Arend gevestigd. Die is deze zondag geheel ingericht met een verkoopexpositie van etsen van Ina Timmer en druksels/schilderijen van Arie Niks. Ina toont diverse variaties van de eeuwenoude etstechniek. Haar afdrukken zijn kleurrijk, vooral de stukken die zijn vervaardigd met een suikertechniek. Arie heeft diverse creaties gemaakt met behulp van drukkersmateriaal. De schilder Werkman is zijn grote voorbeeld. Ook enkele olieverfschilderijen zijn te zien. Uiteraard wordt er gedemonstreerd hoe er vroeger in een drukkerij werd gewerkt met een kleine degelpers en loden letters.

Papiermakerij Doesburg heeft wat te vieren. Donderdag 19 januari 2023 zijn de handtekeningen op het certificaat van immaterieel erfgoed papierscheppen in Doesburg gezet door Marco van Baalen, directeur van het Kenniscentrum Immaterieel erfgoed Papierscheppen, en Ewald Weijers, directeur en meester papierschepper bij c-paper. Daarom worden er tijdens de culturele zondag leuke schaaltjes van plantaardige papierpulp gemaakt.

In hetzelfde gebouw bevindt zich het Kunstlab. Onder de titel ´O what a wonderfull world` exposeren daar deze maand Carla Aukes en Jeanette Evers. Zij werken allebei al jaren met textiel. In de coronatijd ontdekten zij dat hun stijlen, hoewel deze erg verschillend zijn, vooral aanvullend en versterkend werkten. En dat leidde tot veel gezamenlijk werk. De hand van Carla is terug te zien in de taferelen en in het figuratieve, de hand van Jeannette in de verbindende vlakken, het abstracte.

Sinds jaar en dag is Keramiek Atelier Phoenix een vast adres op de culturele route. Gerda Drenth maakte fantasievolle beelden. Deze zondag biedt ze miniatuurtjes in keramiek voor miniatuur prijsjes aan.

Deze en alle andere adressen zijn te vinden in de folder met plattegrond van de Culturele Zondag Doesburg, die gratis te verkrijgen is bij de VVV. Daar is ook bekend welke deelnemers op 5 februari gesloten zijn.

culturelezondagdoesburg.nl

Foto: Werk van Carla Aukes en Jeanette Evers