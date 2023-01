Eerst editie Activiteitengids Sociaal & Vitaal gepresenteerd

DIEREN – Rob van Pijlen heeft uit handen van wethouder Gea Hofstede van de gemeente Rheden het symbolische eerste exemplaar van de Activiteitengids Sociaal & Vitaal in ontvangst mogen nemen. In deze bewaargids staat informatie om mee te doen, mensen te ontmoeten en om sportief of recreatief actief te zijn. De gids biedt een groot aanbod van culturele, sportieve en sociale ontmoetingsactiviteiten in de gemeenten Rheden en Rozendaal.

Deze uitreiking vond woensdag 11 januari plaats tijdens de koersbalactiviteit in het Inloophuis Dieren. Van Pijlen is betrokken bij deze koersbalclub, die hier iedere woensdagmiddag actief is. Net als zoveel anderen had Van Pijlen vorige week de activiteitengids al per post ontvangen.

De gids is bij alle 55-plussers per post bezorgd, maar het aanbod in de gids is bedoeld voor alle volwassenen. Binnenkort is het boekwerkje ook voor andere belangstellenden beschikbaar. Voor hen ligt de activiteitengids vanaf vrijdag 20 januari klaar op diverse openbare locaties, zoals de dorps- en buurthuizen en andere plekken waar veel mensen naar binnen kunnen lopen om anderen te ontmoeten. De wethouder hoopt dat de gids volwassenen verleidt om eens een kijkje te gaan nemen bij activiteiten in de buurt.

Sport in Rheden en het Netwerk Informele Ondersteuning (NIO) verzorgen in samenwerking met Incluzio de digitale sociale kaarten rhedenontdekt.nl en wegwijsinrhedenrozendaal.nl. Via deze websites is de Activiteitengids Sociaal & Vitaal tot stand gekomen. Zowel het NIO als Sport in Rheden vindt het fijn dat de gemeente Rheden het mogelijk heeft gemaakt dat deze informatie ook fysiek aan inwoners kan worden aangeboden in een gids. De organisaties hopen dat dit de eerste is van een reeks edities, waarin telkens steeds meer organisaties en andere initiatieven hun activiteitenaanbod presenteren.

Foto: Christa Heine