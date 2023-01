Een Stief Kwartiertje: Fenomeen

Eens in de paar jaar is er een bijzonder fenomeen waarneembaar aan de oevers van de IJssel. Meestal openbaart zich dat wanneer er berichten in de regionale pers verschijnen dat er sprake is van opleving in het toerisme of anderszins bij de IJssel werkzaamheden zijn verricht, die uitnodigend zijn voor natuurzoekers en andere recreanten. Dan leeft de oude steenfabriek De Groot bij Rheden weer even op en worden er weer fraaie plannen gepresenteerd om de verpauperde restanten nieuw leven in te blazen. De afgelopen week kende weer zo’n moment.

De toekomst van de oude steenfabriek in de uiterwaarden tussen Rheden en Velp is al vele jaren periodiek onderwerp van fraaie plannen over de nieuwe invulling daarvan. Tot nu toe is alleen nog maar duidelijk geworden dat in het voortgaande verval van de oude fabriek zowel wethouders, ondernemers, vastgoedmakelaars als andere handige jongens in de neergang meegetrokken zijn. Ze meenden allemaal een mooie bijdrage te gaan leveren op die mooie plek en die hen ook zouden voorzien van een mooie oudedagsvoorziening. Al die plannen zijn gesneuveld om diverse redenen en dus ligt deze puist in het landschap, zoals veel mensen dat ervaren, er nog steeds lelijk en verlaten bij. Maar er ligt nu opnieuw een fraai plan om er een luxe hotel en aantrekkelijke recreatiewoningen te bouwen om de komende stroom van rust- en ruimtezoekende mensen uit de rest van ons land op te vangen. De oude steenfabriek lijkt voor de zoveelste keer te herrijzen, vooralsnog alleen op papier.

Volgens de recreatiebranche gaat het heel goed op de Veluwe en dus ook in onze regio. Het toerisme is flink gegroeid, mede dankzij het feit dat het coronavirus goeddeels op haar retour is. De verwachting is dat het almaar drukker wordt, dus ook aan de Veluwezoom en onze arme gemeenten, Brummen voorop, rekenen zich al rijk aan de opbrengst van de toeristenbelasting, maar wellicht is iets minder armlastig in plaats van rijk hier meer op zijn plaats. De recreatiebranche trompettert dat het heel goed is voor de economie, de werkgelegenheid en de leefbaarheid. Recreatie mag een verdienmodel zijn, maar dan wel graag binnen het maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Wanneer er steeds meer mensen rust en ruimte komen zoeken aan de Veluwezoom, betekent dit dat de huidige bewoners een beetje moeten inschikken. Dat geldt uiteraard ook voor de vele planten, bomen en dieren en aangezien die niets gevraagd wordt en dus op voorhand niet vrijwillig zullen wijken, heeft onze zelfbenoemde natuurvriendelijke provincie recreatiezonering uitgevonden, die moet de grootste aanslagpleger, de mens, buiten de gevarenzones houden. Recreatie en toerisme staan synoniem voor geld en dat zal dan ook de reden zijn dat er weer nieuwe plannen bedacht worden. Elk weldenkend mens begrijpt inmiddels dat de komst van meer mensen tevens betekent dat er meer aanslagen op de natuur gepleegd worden, al noemen al die nieuwe toeristen zich natuurliefhebbers en zeggen zich natuurvriendelijk te gedragen. Vandaar dat de Organisatie Toerisme Veluwe Arnhem-Nijmegen aan alle bewoners van de Veluwezoom vraagt een anonieme enquête in te vullen waarop zij hun interesses en verwachtingen kunnen aangeven, want de groei van het toerisme moet natuurlijk wel duurzaam geschieden. Aangezien gemeenten en provincies over het verlenen van vergunningen gaan is dat wel een belangrijk aspect, want ondernemers zijn uiteraard – naar eigen zeggen – zich bewust van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, maar ook hier is het hemd altijd nader dan de rok. De oude steenfabriek wacht ondertussen hoopvol, maar toch ook enigszins lijdzaam af.

Desiderius Antidotum