Dwarsliggers trappen jubileumjaar af met feestavond

EERBEEK – Carnavalsvereniging de Dwarsliggers staat aan het begin van een bijzonder jubileumjaar. De Eerbeekse club viert dit jaar haar 44-jarig bestaan en daar wordt natuurlijk uitgebreid bij stilgestaan. Zaterdag 21 januari wordt het feest afgetrapt met een jubileumreceptie voor genodigden. Ook is er een grote feestavond, die voor iedereen gratis toegankelijk is.

Het lijkt een raar getal om een jubileum te vieren, maar in de carnavalswereld is 44 jaar een bijzondere leeftijd. Het getal 11 is het gekkengetal en dat staat centraal in een feest waar zottigheid en flauwekul de boventoon voeren. En dan is vier maal 11 jaar een heel bijzonder jubileum.

De Dwarsliggers willen hier natuurlijk bij stilstaan. Het is een mooie gelegenheid voor een extra feest, maar óók om aandacht te schenken aan de plek die de vereniging in het dorp inneemt. Zo besteedt De Dwarsliggers traditiegetrouw veel aandacht aan het sociale carnaval, een feestmiddag voor 55-plussers en mindervaliden. Ook wordt dit jaar een bezoek gebracht aan de Beekwal om daar een mooi feestje te bouwen met de bewoners.

Ook is er bij elk kroonjaar een cadeau aan de bevolking van Eerbeek geschonken. Bij 11 jaar waren dat de stoplichten voor de oversteek naar Zwembad Coldenhove, bij 22 jaar is er een bijdrage geleverd aan de Kiboe en bij 33 jaar schonk de carnavalsvereniging de grote klok. Ook bij dit 44-jarig jubileum hebben De Dwarsliggers een verrassing voor het dorp in petto. Wat dit precies gaat worden, dat weten nog maar een paar mensen binnen de vereniging, dus de onthulling tijdens de jubileumreceptie op 21 januari wordt een grote verrassing.

Deze jubileumreceptie is voor genodigden, begint om 19.11 uur en wordt gehouden in residentie De Korenmolen. Wat er precies allemaal op het programma staat, behalve de onthulling van dit cadeau, is op dit moment een van de best bewaarde geheimen van Eerbeek. Wel bekend is dat burgemeester Alex van Hedel van de gemeente Brummen langskomt, maar ook hij houdt geheim wat hij deze avond in petto heeft. Hij zal in ieder geval het jubileumjaar van de Dwarsliggers officieel openen.

Daarna, officieel vanaf 20.33 uur, barst het grote feest los. Er zijn verenigingen van de buurt uitgenodigd, leden en oud-leden, maar iedereen is deze avond welkom. De toegang is gratis en het is de bedoeling om er een feest van te maken voor het hele dorp. Prins Marco, Prinses Anette en Adjudant Jeroen gaan voorop in de polonaise. DJ Maarten zorgt voor lekkere muziek. Een mooi begin van het carnavalsseizoen in aanloop naar het grote carnavalsfeest in het weekend van 17, 18 en 19 februari.

cvdedwarsliggers.com/agenda