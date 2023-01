Drie uitvoeringen van de Gulle Lach

LOENEN – Toneelvereniging De Gulle Lach uit Loenen is momenteel bezig met het laatste gedeelte van de oefenperiode van de komedie, die begin februari op de planken wordt gebracht. De vereniging heeft dit jaar de keuze laten vallen op een klucht in vier bedrijven van Gerrit Voskes, genaamd ‘Er zit een luchtje aan’.

Het stuk speelt zich af in de gezellige huiskamer van de familie Bokdam. Petra en Frans zijn 25 jaar getrouwd en gaan dit vieren met hun kinderen Babet en Ronald. Ook Frans’ vader en Petra’s moeder zijn natuurlijk uitgenodigd, alleen die twee kunnen elkaar niet luchten of zien. Als dan oma ook nog een nieuwe vriend meeneemt en opa een ongelukkige val van de trap maakt, nemen de verwikkelingen hand over hand toe. Waar dat allemaal toe leidt, is te zien tijdens de uitvoeringen in februari. Onder de bezielende regie van Sophia Praat hebben de verschillende personages in het stuk al behoorlijk handen en voeten gekregen en het lijkt erop, dat verschillende rollen de verschillende spelers werkelijk op het lijf geschreven zijn.

Dit jaar heeft de vereniging opnieuw besloten de uitvoeringen in begin februari te laten plaatsvinden. En, ook al vanwege de toenemende belangstelling, is besloten om ook weer een uitvoering op zondagmiddag te spelen. Compleet met, zoals bij de andere voorstellingen, in de pauze een grote verloting met dit ook jaar weer een superhoofdprijs.

De uitvoeringen in Dorpscentrum de Brink in Loenen zijn op zaterdag 4 februari om 20.00 uur, zondag 5 februari om 14.00 uur en maandag 6 februari om 19.30 uur. Bij alle uitvoeringen is de zaal een half uur voor aanvang open. de entree bedraagt 6 euro per persoon. Kaarten zijn al verkrijgbaar in de voorverkoop bij Spar Bonder te Loenen, Tabor Primera te Eerbeek en later, indien nog voorradig, bij de ingang van de zaal.

De Gulle Lach doet nog meer. Voor de generale repetitie, die gehouden wordt op de vrijdagavond voorafgaande aan de uitvoeringen, worden bewoners van de verschillende tehuizen uit de buurt uitgenodigd. Het gaat hier om groepen van onder anderen GGNet, de Grote Modderkolk en van Plurijn, voor wie de vereniging op deze wijze een prachtige avond uit wil verzorgen. Ook voor de spelers zelf is het een feest om voor deze mensen te mogen spelen, mede gezien de geweldige spontane, maar soms ook onvoorspelbare reacties van dit dankbare publiek.