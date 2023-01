Doesburgse Mike presteert in internationale Mr Friendship verkiezing

DOESBURG – Mike van Doorn uit Doesburg schitterde in december op het podium in Thailand. Hij deed mee aan de verkiezing Mr Friendship International.

Al in 2021 sleepte Mike de titel Mr International Netherlands in de wacht. Normaal gesproken zou hij ook dat jaar Nederland mogen vertegenwoordigen op de internationale wedstrijd, maar door corona ging die destijds niet door. “Als Mister behoud je je titel een jaar, waarna een nieuwe verkiezing volgt. Er was in 2022 al een nieuwe Mr International gekozen, die dus ook de internationale competitie in ging. Dus mocht ik eind 2022 meedoen aan een variant: de Mr Friendship International.”

Daarvoor reisde Mike in december vorig jaar af naar Khon Kaen, een vrij onbekende stad in het noordoosten van Thailand, waar hij de strijd aanging met zestien andere deelnemers uit alle hoeken van de wereld. “De wedstrijd duurde tien dagen lang en was behoorlijk intensief”, vertelt Mike. “We waren elke dag bezig met fotoshoots, talentenrondes en bezoeken. We hebben de burgemeester ontmoet en een aantal festivals bezocht.”

Volle dagen dus, waarbij de deelnemers op elk moment werden beoordeeld. “Het ging niet alleen om de foto’s of andere piekmomenten, maar ook om de rest van de dagen. De jury keek echt naar de persoon waar ze mee te maken hadden. Hoe is je inzet, hoe presenteer je jezelf, hoe lig je in de groep? Eigenlijk stond je continu ‘aan’.”

Gehandicaptensport

Hoewel mooie foto’s en een goed uiterlijk zeker meewogen in de beoordeling, was de boodschap die de deelnemers inbrachten minstens zo belangrijk. “Ik heb verteld hoe ik mijn twee passies met elkaar kan combineren en kan gebruiken om iets voor een ander te doen.” Mike werkt in de gehandicaptenzorg bij de locatie WEC Doesburg van Philadelphia, maar heeft ook ook diploma’s op het gebied van sport. “Ik gebruik mijn kennis en ervaring om sporten voor cliënten mogelijk te maken. Omdat zij mij kennen vanuit het werk, kan ik gehandicapte sporters de veiligheid bieden die ze nodig hebben.”

Mike legt uit dat hij met zijn verhaal een voorbeeld probeert te zijn. “Ik heb tijdens de wedstrijd verteld hoeveel voldoening het geeft om je in te zetten voor de mensen om je heen. Daar heb ik veel positieve reacties op gehad. En als ik één iemand heb aangespoord om iets te doen voor een ander, dan heb ik al winst behaald.”

Third Runner Up

Een internationale titel zat er voor Mike helaas niet in, maar hij wist wel een mooi vierde plek in de wacht te slepen. “Natuurlijk was ik wel even teleurgesteld dat ik niet nét iets hoger eindigde, maar dat gevoel heb ik gauw aan de kant gezet. Ik wilde vooral genieten van wat ik wél heb bereikt. Een vierde plaats in zo’n internationale competitie is hartstikke mooi en ik ben er dan ook heel trots op.” Die vierde plek maakt Mike officieel ‘Third Runner Up’ en daarmee is voor hem het Mr International avontuur tot een einde gekomen. “Ik ben hier anderhalf jaar mee bezig geweest en het was supertof, maar het is ook mooi om het nu af te ronden.” Mike legt uit dat hij zelf niet meer op het podium zal gaan staan, maar wel betrokken blijft bij de nationale organisatie van Mr International Netherlands. “Ik zal bijvoorbeeld bij castings in de jury plaatsnemen of op de trainingsdagen een presentatie houden over mijn deelname. Maar verder is het nu klaar, mijn werk krijgt voorlopig al mijn aandacht.”

Foto: Love Production House Thailand

Meer foto's