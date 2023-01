Cursussen website bouwen en verbeteren in De Paperclip

VELP – Binnenkort starten in ontmoetingscentrum de De Paperclip in Velp twee cursussen over het bouwen, onderhouden en verbeteren van websites. E-=[én cursus is bedoeld voor mensen die nog niet eerder een website hebben gemaakt. In zeven lessen passeren alle aspecten van het ontwerpen en realiseren van een website de revue en de cursisten kunnen dat volgen op hun eigen laptop. De andere cursus heeft de vorm van een workshop en is bedoeld voor mensen die al een website hebben. Onder leiding en met hulp van de docent realiseren zij in onderlinge samenspraak gewenste verbeteringen en uitbreidingen.

Beide cursussen worden gegeven door Jan Voskes (72), een gepensioneerd informatiedeskundige die als vrijwilliger en als digitale coach hulp verleent bij computervragen. Daarnaast ontwikkelt en beheert hij in een eigen bedrijf websites. “Ik vind het enorm leuk om met enthousiaste mensen het hele proces van het maken van een website te doorlopen. Het begint met het kiezen van een domeinnaam en een hostingprovider. En het eindigt met het publiceren van een eigen website. De voldoening bij de deelnemers dat het gelukt is geeft mij ook weer energie. En door mijn ervaring kan ik voorkomen dat mensen vastlopen, zoals je toch wel vaak ziet als men het op eigen kracht probeert voor elkaar te krijgen”, vertelt hij.

Willem Franken, de initiatiefnemer voor deze cursussen bij De Paperclip, heeft afgelopen najaar al de cursus voor beginners gevolgd. “Ik wilde altijd al leren hoe je een website moet bouwen, maar zag er tegenop om het allemaal op eigen houtje met YouTube filmpjes en online handleidingen te leren. Jan nam mij en de andere deelnemers mee en onder zijn leiding bereikten we in slechts een paar lessen al een resultaat wat er mocht wezen. Er komt een hoop zelfwerkzaamheid bij kijken, want Jan kan natuurlijk niet bepalen wat voor stijl en inhoud je wilt hebben. Maar bij problemen stond hij klaar met tips en advies. Ik verheug me nu al op de workshop, waarbij we leren van Jan, maar ook van elkaar door mee te denken en mee te kijken naar de oplossing. Jan is een zeer gemotiveerde en energieke docent die duidelijk veel plezier heeft in het geven van deze cursussen en die zijn enthousiasme overbrengt op de cursisten.”

Voor de beginnerscursus is vereist dat men goed met een internetbrowser en een tekstverwerker overweg kan en al een idee heeft over het onderwerp en inhoud van de website. Voor de gevorderden cursus wordt vereist dat men bekend is met de basis van WordPress, een provider heeft en een website online heeft staan.

De cursussen gaan uit van WordPress, het meest gebruikte systeem om websites te bouwen en te beheren. Er wordt gewerkt met de eigen laptop met HDMI aansluiting. Beide cursussen worden gegeven op donderdagavonden van 19.30 tot 21.30 uur. De eerste van zeven lessen voor de beginnerscursus is op 19 januari. De workshop van vier lessen start op 9 februari. Kosten per deelnemer zijn 84 euro voor de beginnerscursus en voor de workshop 48 Euro. Inschrijven kan via de website van De Paperclip. Nadere informatie is te verkrijgen via tel. 026-7370148

paperclipvelp.nl