Brummen wil snelle verduurzaming gemeentelijke gebouwen

GEM. BRUMMEN – De gemeente Brummen wil fors investeren om het gemeentelijk vastgoed zo snel mogelijk te verduurzamen. “Dat levert een forse daling op van CO2-uitstoot en we gaan flink besparen op onze energiekosten”, zegt wethouder Pouwel Inberg.

De wethouder heeft het hier over negen gemeentelijke gebouwen: WerkFit, het servicepunt en de brandweerkazerne in Eerbeek en zwembad en sporthal Rhienderoord, de brandweerkazerne, het gemeentehuis, de werkplaats, de wagenloods en het Koetshuis in Brummen. Door deze panden beter te isoleren en te voorzien van zonnepanelen, worden ze tot 94 procent energieneutraal. Dit bespaart jaarlijks zo’n 580 ton CO2. Dat is ongeveer evenveel als driehonderd huishoudens per jaar verbruiken. Door het plaatsen van zonnepanelen op de daken van de gemeentelijke panden en boven de parkeerplaats bij het gemeentehuis, kan genoeg stroom worden opgewekt voor eigen gebruik, schat de gemeente in.

De gemeente heeft al geld gereserveerd voor het verduurzamen van haar gebouwen, zoals voor de renovatie van sporthal de Bhoele en duurzame maatregelen bij het zwembad en de gemeentelijke werkplaats. Voor deze versnelling en aanpassingen aan het overig gemeentelijk vastgoed is een extra budget van 2,3 miljoen euro nodig. “Dat is een flink bedrag, maar de exploitatiekosten van onze gebouwen gaan daarmee ook snel omlaag”, zegt Inberg. Hij verwacht met de huidige prijzen de investering met een jaar of zeven wel te hebben terugverdiend.

De gemeenteraad neemt op 16 februari een besluit over het beschikbaar stellen van dit budget. Zodra dit is toegezegd, wil de gemeente zo snel mogelijk aan de slag met uitwerking van de plannen. Sommige materialen zijn momenteel slecht verkrijgbaar, maar de gemeente wil zo snel mogelijk ‘in de rij gaan staan’.