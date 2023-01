ART-Brummen viert 21 jaar kunstroute

REGIO – ART-Brummen bestaat 21 jaar en gaat dat dit jaar vieren. De eerste kunstroute van dit jaar is op zaterdag 29 en zondag 29 januari en telt negen deelnemers: medeoprichter Joop van Ulden, Annie Elissen, Mieke Diekmann, Piet van Middelaar, Otto Koedijk, Emeke Buitelaar, Marieke Ruijgrok, Rob Kuulkers en Annelies van der Drift.

Nou is 21 jaar normaal gesproken geen jubileum, maar voor de kunstenaars wel een kroonjaar. “21 staat voor volwassen worden. Dat gaat gevierd worden zonder de vrijheid van het kind in ons los te laten. Het kind met vrijheid van creëren en scheppen van kunst; gevoel laten zien en fantasie laten gaan”, laten de deelnemres aan ART-Brummen weten. Zo zijn er open ateliers in de laatste weekenden van januari, april, juli en oktober. In de maanden juli en augustus is er een gezamenlijke expositie van alle negen deelnemers in ’t Arthuus aan de Eerbeekseweg in Loenen.

Ook komend weekend zijn de negen ateliers dus geopend, zowel op zaterdag als zondag van 12.00 tot 17.00 uur. Nieuwe deelnemer is Annelies van der Drift. Zij heeft haar atelier aan de Vosstraat 25 in Hall. Annelies vormt klei, boetseerwas en stenen om tot sprekende vormen die het woordeloze zichtbaar maken. Haar glaswerken zijn een spel van licht en kleur. Als kunsthistorica onderzoekt Annelies de kunst en cultuur van de Oude en Nieuwe Steentijd en ze laat ontdekkingen uit dit onderzoek tot uitdrukking komen in haar kunst. In haar atelier zijn dit weekend bovendien beelden in verschillende steensoorten te zien van Rian ter Horst.

Bij galerie ’t Arthuus van Mieke Diekmann aan de Eerbeekseweg 13a in Loenen is niet alleen Miekes eigen werk, maar ook werk van diverse andere kunstenaars te bewonderen. Door Miekes intuïtieve manier van werken, verrassend kleurgebruik, laag over laag, ontstaat er vaak een mystieke sfeer in haar schilderijen. Haar sierlijke vereenvoudigde figuren in brons lijken klaar te staan om een volgende stap te zetten, waardoor zij veel zeggingskracht hebben.

In het oudste huisje van Eerbeek aan de Boshoffweg 2 zijn beelden van papier van Marieke Ruijgrok bekijken. Torso’s van pulp en abacapapier van De Middelste Molen in Loenen. Tevens schildert Marieke ‘en plein air’ met acryl of olieverf op doek de landschappen om haar heen.

De beeldentuin en het atelier Piet van Middelaar zijn te vinden aan de Burg.de Wijslaan in Brummen. “Temidden van alle woorden die wij dagelijks uiten, huist er ook een verlangen in mij om stenen te spreken te brengen en kleuren, vermengd met allerlei materialen, hun eigen verhaal te laten vertellen”, zegt hij over zijn werk. Er is ruimte voor de eigen beleving bij het zien van zijn kunst.

Aan de Karekietstraat 1 in Brummen is het atelier La Rousserolle van de veelzijdige Rob Kuulkers gevestigd. Naast beelden, keramiek en sieraden is ook recent multimedia-werk van hem te zien. Door toevoeging van diverse materialen ontstaat er een vervreemd en verrassend beeld van zijn foto’s.

Bij Otto Koedijk aan de Zegerijstraat 35 in Brummen, is Mariëtte Claringbould te gast. Zij tekent en schildert vooral vanuit waarneming. Niet zo vreemd vanuit haar achtergrond als landschapsarchitecte. Ze geeft het moment, de sfeer, een herinnering weer in haar werk, waardoor het persoonlijke zeggingskracht krijgt. Een mooi combinatie met het houtdraaiwerk van Otto van mooi regionaal hout.

Annie Elissen aan de Zegerijstraat 7a Brummen vertaalt haar verlangen naar het voorjaar in haar vele tulpenschilderijen. Tulpen staan voor haar voor kracht; steeds schouders eronder en verder. Zij schildert ze ook op torso’s, lampen, vazen en ga zo maar door. De kleuren en vele vormen van de tulp, strak of dan weer heel grillig, gaan mee met het gevoel waarmee zij op dat moment schildert.

Een nieuw jaar vraagt om vernieuwing ook in de kunst. Daarom is er weer veel te ontdekken bij Emeke Buitelaar aan de Kerkstraat in Brummen. De kleur blijft en er zal voornamelijk olieverf en gemengde technieken te zien zijn.

Joop van Ulden, buurman van Emeke aan de Kerkstraat, is zoveel met zijn vogelhuisjes bezig dat hij erover droomt. Komen er mooie voorbij, dan probeert hij die vervolgens te maken van klei. De vogels waarderen zijn huisjes wel, bij koud en slecht weer slapen ze erin en in het voorjaar wordt er druk genesteld. Altijd zijn er weer nieuwe te zien, evenals de voederhuisjes.

art-brummen.nl