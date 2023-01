Activiteiten van het Geheugensteunpunt Brummen

BRUMMEN/EERBEEK – Het Geheugensteunpunt Brummen biedt laagdrempelige activiteiten en ondersteuning voor (thuiswonende) inwoners van de gemeente Brummen met dementie en hun mantelzorgers. In februari en maart gaat er weer een aantal nieuwe activiteiten van start.

Op maandag 6 februari aanstaande start de cursus ‘Omgaan met dementie’ voor mantelzorgers. Inwoners van de gemeente Brummen die mantelzorger zijn van een thuiswonende naaste met dementie kunnen hier terecht voor kennis en handvatten. Zij krijgen informatie over het ziektebeeld en veranderend gedrag en wat dit allemaal voor de mantelzorger betekent. De cursus wordt gegeven op maandagen 6 en 20 februari en 3 maart, van 19.00 tot 21.00 uur in de bibliotheek in Eerbeek. De eigen bijdrage is 2,50 euro per persoon per keer.

Mensen die zorgen voor een thuiswonende met dementie, die geen behoefte hebben aan een cursus, maar wel aan contact met andere mantelzorgers, kunnen terecht in de ondersteuningsgroep. Zij kunnen hier hun verhaal doen en ervaringen en tips uitwisselen. Deze groep gaat van start op vrijdag 24 februari en komt in totaal vijf keer bij elkaar op vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur in de bibliotheek in Eerbeek. De groep wordt begeleid door ervaren gespreksleiders. Iedere maand staat er in de workshop een ander thema centraal, waarbij er veel ruimte is voor persoonlijke inbreng. De eigen bijdrage voor deze groep is 2,50 euro per persoon per keer.

Voor mensen die last hebben van toenemende vergeetachtigheid of bij wie de diagnose dementie is gesteld, is er de Brein Beweeggroep. Voor deze mensen is het lastiger om vorm te geven aan het dagelijks leven en de dingen die veranderen. In deze groep kan daar met lotgenoten over worden gepraat. Ook wordt er samen bewogen. Op 15 maart start er weer een beweeggroep in Brummen en op 22 maart in Eerbeek. De groep komt acht keer bijelkaar, eens per twee weken op woensdagochtend van 10.30 tot 12.00 uur. Er wordt samengewerkt met fysio Brummen en Fysiopraktijk Eerbeek & Loenen. Ook hier geldt een eigen bijdrage van 2,50 euro per persoon per keer.

Voor meer informatie of aanmelding voor de cursus, workshops of Brein Beweeggroep kan contact worden opgenomen met Wendie Derks, coördinator van het Geheugensteunpunt, via brummen@hetgeheugensteunpunt.nl of 06- 28457299.