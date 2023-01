Actievoerders verenigen zich via Ons EerbeekBrummen

GEM. BRUMMEN – Informeren, bewustzijn creëren en als het nodig is actie voeren. Ontevreden inwoners van de gemeente Brummen hebben zich verenigd in het platform Ons EerbeekBrummen. “Er waren veel losse actiegroepen actief in de gemeente, die van elkaar niet wisten wat ze aan het doen waren. Met ons platform proberen we mensen te verbinden en onze krachten te bundelen.”

Het Logistiek Centrum Eerbeek waarvoor een deel van de Markvoortbossen moet worden gekapt. Het verkeersprobleem in Eerbeek. Een giftbelt aan de Doonweg. Het asfalteren van ’t Haagje. Een benzinepomp naast zeventig jaar oude biologische landbouwgrond. Een aantal dossiers die op dit moment in Eerbeek en Brummen van belang zijn, allemaal met grote gevolgen voor natuur en milieu, maar ook voor omwonenden. Om deze mensen te informeren en samen te brengen, is Ons EerbeekBrummen opgericht.

Marjolein Hogeboom, Joost Dekkers en Anja van Dijk zijn drie van de kartrekkers van het platform, waarvan de kern uit ongeveer vijftien mensen bestaat. “Dat zijn vertegenwoordigers van de verschillende dossiers, elk met hun eigen achterban”, legt Dekkers uit. “In principe staat Ons EerbeekBrummen open voor iedereen die wil bijdragen aan natuur en milieu. Zie het als een platform waarop je je initiatief kunt lanceren. We willen mensen verbinden. Samen staan we sterker.”

Verantwoordelijkheid

De naam Ons EerbeekBrummen is bewust kozen, legt Hogeboom uit. “Omdat het gaat om de leefomgeving van ons allemaal. Wij wonen hier. Het is óns bos, maar ook onze benzinepomp. En de lucht die we allemaal gezamenlijk inademen.” Daarbij geeft Hogeboom aan dat het ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid is om nu actie te ondernemen. “We zijn zelf verantwoordelijk voor wat er met onze omgeving gaat gebeuren. Daarom is het belangrijk dat we nu samen aan de bel trekken.”

Informeren

Het verstrekken van informatie is één van de doelen van Ons EerbeekBrummen. Er liggen vuistdikke dossiers over de verschillende onderwerpen en die zijn niet voor iedereen bij te houden, alleen al om de tijd die het kost. Via de website moet al deze informatie makkelijk toegankelijk worden.

Dat wil niet zeggen dat de site gevuld is met droge feiten. Met name op de social media van het platform (@onseerbeekbrummen op Instagram en zoek op Ons Eerbeek Brummen op Facebook) is luchteriger informatie terug te vinden. Zo maakt boswachter Herman regelmatig filmpjes met een knipoog. Leuk om te kijken, maar ook vol achtergrondinformatie over de natuur en het bos.

Noodzaak

Het is jammer dat het platform nodig is, vinden de drie. “De hoeveelheid problemen in onze gemeente is zó groot. Waarom moeten wij opstaan om er iets aan te doen? Het is raar dat er niemand voor ons opkomt”, zegt Hogeboom. Ze is teleurgesteld in de houding van de gemeente en de gemeenteraad. “De raadsleden zijn slecht op de hoogte, hebben ook geen tijd om al die dossiers door te worstelen. Maar ze moeten wel belangrijke besluiten nemen. Ze moeten verder kijken dan ze tot nu toe deden. Er is jarenlang vanuit de fabrieken gedacht, maar nooit vanuit de bewoners.”

Ook de burgemeester zou meer moeten doen, meent Dekkers. “Hij is onze burgervader, hij moet het voortouw nemen om groen te leven. Het is in Brummen allemaal te vrijblijvend, te makkelijk.”

En dus vinden ze het belangrijk dat andere mensen, zoals zijzelf, dan maar de taak op zich nemen om inwoners te infomeren. “Veel mensen weten nauwelijks wat er allemaal speelt. Hoe de luchtkwaliteit achteruit gaat. Hoe de waterbel onder de Veluwe langzaam maar zeker minder wordt. Wat het inhoudt als er straks nóg meer vrachtwagens door het dorp denderen.”

Overleg

De initiatiefnemers benadrukken dat zij er echt niet alleen zijn om te protesteren. “Dat doen we als het nodig is, maar we kijken liever naar de lange termijn”, zegt Hogeboom. “Bij elke beslissing moet op lange termijn worden gekeken naar wat slim is, waar we ons geld aan moeten besteden.” En dat moet gebeuren in overleg met alle partijen, voegt Dekkers toe. “We moeten niet tegen elkaar zijn, maar samen optrekken. Juist ook samen met de fabrieken naar een goede oplossing zoeken.”

Dekkers doet daarbij wel een belofte: “Zolang we ons doel niet hebben bereikt, zullen we actie ondernemen. Er moet een oplossing komen voor de uitstoot van fijnstof, voor het verkeersprobleem, vermindering van de wateronttrekking, verbetering van de leefbaarheid. En als die er niet komt, blijven we niet vriendelijk langs de kant van de weg staan. Dan gaan we echt óp de weg staan.”

Foto: Linda Peppelman

onseerbeekbrummen.nl

Foto: Joost Dekkers, Marjolein Hogeboom en Anja van Dijk maken deel uit van platform Ons EerbeekBrummen