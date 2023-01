Aandacht voor nieuwe Rhedenaren in jubileumjaar

GEM. RHEDEN – Lenn Jansen is op 2 januari geboren in Dieren en de eerste persoon die wordt geportretteerd in de serie Nieuwe Rhedenaar. In het jubileumjaar van de gemeente Rheden verschijnt er elke vrijdag een portretje van iemand die nieuw is in de gemeente.

Lenn is eigenlijk een uitzondering in de serie. Een ‘nieuwe’ Rhedenaar is iemand die, anders dan Lenn, niet geboren is in de gemeente, maar er later naartoe verhuisde. Journalist Marjon Weijzen uit Rheden schrijft over deze mensen een tekstje en fotograaf Marc Pluim uit Velp en Jikke Göbel uit Dieren maken hierbij de foto’s. Zo volgen later dit jaar portretten van onder andere de Australische Tara Roberts, barber Salaam Sultan, klimaatburgemeester Annette Augustijn en ‘vrouw van de burgemeester’ Jeanette van Eert. Deze portretten verschijnen op Facebook en Instagram van Rheden 450 jaar en van Erfgoed Rheden.

Dit project is een van de vele activiteiten die plaatsvinden in het jubileumjaar 2023, waarin gevierd wordt dat Rheden en Velp 450 jaar geleden samen verder gingen als één gemeente. Sindsdien bestaat die uit de zeven dorpen: Laag-Soeren, Dieren, Spankeren, Ellecom, De Steeg, Rheden en Velp. Het project is geïnitieerd door de werkgroep Erfgoed.

Mensen die iemand kennen die niet mogen ontbreken in de portretgalerij of zelf geïnterviewd willen worden, kunnen zich aanmelden. Marjon Weijzen zoekt mensen uit alle zeven dorpen en moedigt vooral jongeren aan om zich aan te melden. Dit kan via marjon@weijzen.nl of 06-27061942.

Foto: Marc Pluim