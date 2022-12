Wandelen door het kerstverhaal in Dieren

DIEREN – Op kerstavond kan het kerstverhaal in Dieren op een bijzondere manier beleefd worden. Vrijwilligers van de Evangelische Gemeente Dieren (EGD) spelen dan het kerstverhaal rondom het gebouw aan de Meester Aalbersestraat 26 Dieren. “Het idee ontstond eigenlijk heel spontaan”, vertelt Arie Rijneveld; na twee jaar van kerstavondvieringen zonder publiek besloten de leden van de gemeente het anders en groots aan te pakken. Na de kerkdienst van afgelopen zondag gingen de vrijwilligers aan de slag om hun scènes te repeteren.

De deelnemers beginnen zaterdagavond 24 december met koek en zopie op de parkeerplaats, waarna ze als het ware door het kerstverhaal lopen. “Er worden in totaal negen scènes uitgebeeld in en rondom de kerk”, vertelt Rijneveld. Zo’n dertig vrijwilligers gaan die avond aan de slag als acteur en om het evenement in goede banen te leiden.

“Zie hoe Maria de engel Gabriël ontmoet die haar een grote belofte doet. Ontdek waarom ze met Jozef op reis ging naar Bethlehem, waarom ze in een stal terecht kwamen en wat de herders op het veld voor iets bijzonders zagen. Ontmoet koning Herodes in real life. Neem een kijkje bij de pasgeboren Jezus in de kribbe. Loop een stukje mee met de wijzen uit het oosten en ontdek dat dit verhaal nog steeds actueel is.”

De EGD vindt het ook een mooie gelegenheid om de buurt te laten kennismaken met de evangelische gemeenschap en het kerstverhaal over te brengen aan iedereen die het maar wil horen. “Het is een mooie manier om bekend te worden met het kerstverhaal, we merken dat vooral bij jongeren het verhaal soms wat is weggezakt en hopen dat wij dat op deze manier een beetje terug kunnen brengen”, aldus Rijneveld.

Aanmeldenvoor het kerstevent is niet nodig. Mensen kunnen tussen 17.00 tot 19.00 uur gewoon aan komen lopen. Zij worden dan in kleine groepjes verdeeld zodat alle scènes rustig bekeken kunnen worden. Het event is geschikt voor jong en oud.

egdieren.nl