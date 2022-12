Verkeersproblemen hoofdmoot op gemeenteavond in Loenen

LOENEN – Het bestuur van de Dorpsraad Loenen Zonnedorp heeft haar uiterste best gedaan om de gemeenteraadsleden, die donderdag 8 december in Loenen te gast waren bij een ontmoetingsavond in De Brink, te overtuigen van de dringende noodzaak om afdoende maatregelen te nemen voor de alsmaar toenemende verkeersonveiligheid in Loenen. Een groot deel van de druk bezochte avond werd gebruikt om dit grote probleem te bespreken.

Al meer dan vijftig jaar pleit Loenen voor de rondweg, maar daar zit volgens de Dorpsraad geen schot in. Er werd zelfs een oude tekening getoond uit 1965 met een tracé langs de bosrand. Door de bezoekers werd er vurig voor gepleit om toch te kiezen voor de kanaalroute. Hier zijn volgens hen nog mogelijkheden. Er werd zelfs geopperd om het kanaal te dempen omdat hier toch niks mee wordt gedaan en op de meeste plaatsen grotendeels dicht zit met slib.

De gemeenteraad van Apeldoorn, met veel nieuwkomers, was op bezoek in Loenen om hier van de bewoners te vernemen welke wensen en problemen er leven. Uit de raad kwamen twaalf personen naar De Brink. Bijna alle partijen waren vertegenwoordigd. Na een welkomstwoord van Sytse Wiering werden de gemeenteraadsleden voorgesteld. Na een gezellige pubquiz kreeg Timo Luesink als eerste het woord. Hij gaf een overzicht van de problemen die er in Loenen leven. Er is een snelle vergrijzing. 42 procent van de inwoners is ouder dan 55 jaar. Ook is er een schreeuwend woningtekort. Er zijn zo’n tweehonderd woningen nodig om aan de woningbehoefte te voldoen. Een 24-uurszorg ontbreekt nog steeds. Ook hebben bedrijven nog geen mogelijkheid om zich te vestigen. Daarnaast komt de leefbaarheid volgens de Dorpsraad in de knel door de drukke Eerbeekseweg en Beekbergerweg.

Dorpsgebonden

Voorzitter Willem de Zanger van de Dorpsraad wees ook op het woningtekort. Er is vooral een tekort aan starterswoningen voor jongeren die nu gedwongen worden elders te gaan wonen. Dit heeft grote invloed op de verenigingen, die hun leden verliezen. Ook wil Loenen graag levensloopbestendige woningen. Bij de bouw van een nieuwe wijk dienen dorpsgebonden personen voorrang hebben, zodat niet bijna alle woningen naar personen van elders gaan.

Er moet binnenkort een nieuwe school komen. De bestaande scholen fuseren en gaan over naar een nieuw gebouw. De plek is nog niet bekend. Bovendien moet de gemeente het volgens De Zanger mogelijk maken op het Kieveen bedrijven te laten vestigen.

Secretaris Marian Zoet pleitte voor meer en betere oversteekplaatsen op de Eerbeekseweg en Beekbergerweg. Vooral voor het fietsverkeer moet het veiliger worden. Op de Eerbeekseweg moet volgens de Dorpsraad een snelheidsbeperking komen van 30 kilometer per uur en op de Beekbergerweg 60 kilometer per uur. Op de spitsuren is vooral het vrachtverkeer een grote last voor de dorpsbewoners.

Aardgasvrij

André Zeyseink, voorzitter van Loenen Energie Neutraal (LEN), gaf een duidelijke uitleg over de wijze waarop in Loenen wordt gewerkt aan de duurzaamheid. Zijn presentatie maakte veel indruk op de raadsleden. Het streven van LEN is om in 2030 Loenen aardgasvrij te hebben. Door gewonnen prijzen en leningen heeft LEN al 2,4 miljoen beschikbaar kunnen stellen aan Loenenaren die mee willen doen met het opwekken van stroom. Zeyseink deed een beroep op de gemeente voor een lening om nog meer aanvragen te kunnen honoreren. Ook wordt gewerkt aan de levering van batterijen voor de opslag van stroom in de woningen. Tevens zijn er plannen voor een warmtenet in de huurwoningen van Veluwwonen.

Tevreden

Willem de Zanger liet tot slot weten tevreden te zijn met deze bijeenkomst. Hij had de indruk dat er nu echt wat gaat gebeuren. Hij was blij met de komst van de gemeenteraad. De afstand Apeldoorn – Loenen blijkt soms erg groot te zijn. Toch had De Zanger lof voor de Dorpenmanager en Dorpenwethouder waar het bestuur een goed constructief contact mee heeft. Onder het genot van een drankje werd na afloop geanimeerd over diverse zaken gesproken door de inwoners met de raadsleden.