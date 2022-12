Tijdelijke woningen voor Oekraïners en spoedzoekers aan de Veldkantweg

EERBEEK – Het voormalige sportveld aan de Veldkantweg moet komend voorjaar zijn veranderd in een nieuw woonwijkje. In eerste instantie voor de opvang van Oekraïners, maar later ook om andere woningzoekenden in de gemeente een plekje te geven. Er komen in totaal 48 woningen.

In eerste instantie zijn de woningen bedoeld voor de Oekraïners die nu in het ABK-huis in Hall verblijven. Deze locatie is per april niet meer beschikbaar voor opvang. “Deze groep van ongeveer vijftig mensen is opgenomen in de samenleving van Eerbeek en Hall. We willen niet dat ze naar een andere gemeente moeten verhuizen”, aldus Van Hedel.

Daarnaast heeft ook de gemeente Brummen, net als de andere gemeenten in het land, te maken met grotere aantallen asielzoekers en statushouders waarvoor een plekje moet worden gevonden. “Deze mensen willen we overigens juist niet huisvesten in de nieuwe woningen”, legt wethouder Ingrid Timmer uit. “Statushouders kunnen om te integreren het best in een gewone woonwijk wonen. Maar door ándere woningzoekenden een plekje aan te bieden in de nieuwe wijk, ontstaat er ook ruimte voor nieuwkomers.” Timmer denkt daarbij aan zogenoemde ‘spoedzoekers’, mensen die dringend op zoek zijn naar een woning. Dat kunnen starters zijn, maar ook mensen die bijvoorbeeld door een echtscheiding snel nieuw onderdak moeten vinden.

Gewoon wijkje

De gemeente heeft gezocht naar een opvanglocatie binnen de gebouwen die momenteel al in bezit zijn, maar kon hier geen geschikte plek vinden. “Dus zijn we gaan kijken naar minder reguliere locaties”, aldus van Hedel. Het voormalig sportveld aan de Veldkant is al eigendom van de gemeente. Er is voldoende ruimte voor een mooi woonwijkje met groen, ruimte en speelplek. “Er ligt een groenstrook tussen de nieuwe woningen en de rij huizen aan de Harderwijkerweg. We bouwen dus niet direct in de achtertuin”, zegt Timmer. “Het wordt een gemêleerd wijkje, zoals overal in de gemeente. Er wonen in eerste aanleg alleen wat meer Oekraïners.”

Er komen in totaal 48 duplex-woningen; 24 nieuwe panden met elk twee appartementen. De woningen zijn geschikt voor maximaal drie á vier personen. De eerste 16 woningen moeten in april de Oekraïense vluchtelingen een plek geven. Daarna wordt de rest gebouwd. Omdat het hier om tijdelijke woningen gaat, mogen zij maximaal 10 jaar op deze locatie blijven staan. Maar de huizen moeten minstens 45 jaar meegaan en kunnen na die 10 jaar worden opgepakt en elders neergezet.

Snel proces

Het hele proces is snel doorlopen en dat heeft alles te maken met de schaarste aan woningen, óók aan deze prefab flexwoningen. “We vonden een leverancier die op zeer korte termijn kan leveren, maar dat betekende dat we ook direct de knoop moesten doorhakken. Anders waren de woningen verkocht en moesten we weer achteraan in de rij aansluiten”, aldus Van Hedel. De gemeente moet de benodigde 3,5 miljoen dan ook voorfinancieren. “We verwachten dit bedrag via subsidies en huurinkomsten grotendeels terug te krijgen”, aldus Van Hedel.

De omwonenden zijn vorige week op de hoogte gesteld en worden dinsdag 6 december verder geïnformeerd tijdens een inloopbijeenkomst. Woensdag 7 december is er een extra forumbijeenkomst ingepland, waarin de gemeenteraad over dit onderwerp spreekt. Naar verwachting neemt de raad op donderdag 15 december een besluit over het beschikbaar stellen van het budget.

