Tijdelijke crisisnoodopvang voor vluchtelingen op twee schepen

DIEREN – De gemeente Rheden gaat vanaf 22 december vluchtelingen opvangen op twee schepen, die komen te liggen op de IJssel bij de sluis in Dieren. Zij blijven hier tot eind maart. Een bericht dat voor omwonenden erg onverwacht kwam. “We hebben de beslissing snel genomen, want de urgentie is heel groot”, zegt burgemeester Carol van Eert.

Alle gemeenten in Nederland moeten hun steentje bijdragen op het gebied van de opvang van vluchtelingen. Zij worden via de veiligheidsregio’s over het land verdeeld. Deze opvang zou in eerste instantie tot eind dit jaar zijn, maar dat wordt verlengd tot 1 april. Daarna neemt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) de opvang weer helemaal over.

De tachtig vluchtelingen die een plekje krijgen in Dieren verblijven nu in Barneveld, vertelt burgemeester Carol van Eert van de gemeente Rheden. “De plek die zij daar hebben, is na 1 januari niet meer beschikbaar. Nu de opvang langer nodig is, moest binnen de veiligheidsregio Gelderland Midden, waar Rheden deel van uitmaakt, worden gezocht naar een locatie om deze mensen onder te brengen.”

De opvang op cruiseschepen, die in de winterperiode niet worden geëxploiteerd, blijkt volgens Van Eert een beproefd concept. “Binnen de regio zijn er alleen niet veel locaties waar deze kunnen liggen. In Arnhem liggen al heel veel schepen voor opvang. Hier in Dieren kunnen we twee kleine schepen kwijt.”

Het is de bedoeling dat er twee kleinere cruiseschepen komen. Ze komen in de IJssel te liggen bij de Dierense sluis. Het is de bedoeling ze aan de zuidkant – de kant van de scouting – aanmeren, maar of dit ook gaat lukken, wordt pas duidelijk als de schepen daadwerkelijk ter plekke zijn. De schepen worden gehuurd van rederijen die ze in de winterperiode niet exploiteren. De kosten van de huur en het verblijf van de vluchtelingen worden volledig gedekt door het Rijk. Van Eert benadrukt dat het hier om tijdelijke opvang gaat. “Per maart loopt sowieso de huur van de schepen af. Die worden dan weer gebruikt voor toerisme.”

Beveiliging

“Het zijn kleine schepen met elk veertig bedden”, vertelt burgemeester Van Eert. Er is een complete bemanning aan boord, die er onder andere voor zorgt dat de tijdelijke bewoners drie keer per dag een maaltijd krijgen. “De keuken is te klein, niet iedereen kan hier zelf gaan koken”, zegt Van Eert. “Bovendien is het standaard zo in de crisisnoodopvang dat het hele verblijf wordt geregeld.” Naast bemanning is er 24/7 beveiliging aan boord. “En die beveiliging werkt twee kanten op”, verduidelijkt Van Eert.

De burgemeester verwacht dat Vluchtelingenwerk activiteiten zal organiseren, zoals taallessen. “Je ziet bovendien vaak dat mensen in de buurt van zo’n opvang zich melden als vrijwilliger om deze vluchtelingen te helpen.” Het verblijf van vier maanden is volgens hem te kort voor de mensen om andere activiteiten op te pakken, zoals een studie.

Zorgen

Inwoners van Dieren en Spankeren reageerden geschrokken toen het nieuws naar buiten kwam. Van Eert heeft begrip voor de onrust, maar vindt het jammer dat mensen zich zo’n zorgen maken. “Ik begrijp dat er angst en onzekerheid leeft onder de omwonenden, maar mijn ervaring is dat er nooit iets gebeurt dat lijkt op datgene waar de angst voor is.” Hij noemt de opvang van 140 vluchtelingen in het AZC aan de Arnhemsestraatweg in Velp, met onder andere een grote groep alleenreizende jongeren, die goed verloopt.

De groep die straks in Dieren zal verblijven, die nu dus in Barneveld is ondergebracht, bestaat uit zowel gezinnen met en zonder kinderen als alleenstaanden. Het zijn mensen die al geregistreerd zijn en al langere tijd in opvang verblijven. Van Eert benadrukt dat er in Barneveld geen vervelende incidenten zijn geweest waar de buurt in Dieren zich zorgen over zou moeten maken.

Van Eert heeft de negatieve reacties op social media gelezen en kan daar maar één ding op zeggen. “Bedenk eens hoe het zou zijn om van locatie naar locatie te worden gestuurd. Deze mensen zijn hier nu en we moeten ze helpen. We kunnen ze niet op straat laten staan.”

De gemeente verwacht dat de schepen op maandag 19 december aanleggen in Dieren en de eerste vluchtelingen 22 december komen. Voor omwonenden wordt er woensdag 14 december een informatiebijeenkomst gehouden. Van Eert gaat graag met hen in gesprek. Wie meer informatie wil, kan contact opnemen met de gemeente via 026-4976911 of vluchtelingen@rheden.nl.

Meer foto's