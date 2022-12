Succesvolle jaarafsluiting voor Te Gek

EERBEEK – Vrouwenkoor Te Gek had een zeer succesvolle afsluiting van het jaar met concerten in Cultuurhuis Pater Dekker in Eerbeek, de Hallse kerk tijdens de Wintermarkt en een besloten optreden tijdens een koffieconcert in het Palisiumpark in Eerbeek. De laatste twee met kerstnummers en in Dickens-kleding. Deze kleding is grotendeels zelf en gezamenlijk gemaakt, speciaal voor de optredens.

Tijdens de laatste twee concerten was er een solo-optreden van koorlid Greetje van der Veer, die meerdere malen het ouderensongfestival won. Zij zong onder andere het nummer Cantique de Noël onder begeleiding van Koos van Raaij. Tevens was te horen hoe dirigent Anja Luyt het koor in alle opzichten weer op een hoger niveau heeft gebracht. Ook bleek zij een natuurlijke presentatrice. Ze had het publiek snel op haar hand, wat een leuke interactie gaf tussen koor en publiek.

Op donderdag 5 januari is de eerste repetitie van Te Gek in Uitspanning de Vroolijke Frans in Brummen. Nieuwe leden zijn van harte welkom om een keer mee te komen zingen.

tegek-koor.nl

Diny van Engeland 06-51246109