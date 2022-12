Studenten Astrum College aan het werk op Buitenplaats Beekhuizen

VELP – Een groep derdejaars studenten van het Astrum College in Velp is twee dagen hard aan het werk geweest op Buitenplaats Beekhuizen en restaurant Woodz in Velp. Van parkmanager Rick Milius en de andere medewerkers hebben ze veel geleerd over hoe het er aan toe gaat op een vakantiepark.

De eerste vraag bij de les over marketing op dinsdagmiddag 29 november: “Waarom is het goed een krant uit te nodigen bij een activiteit als deze?” Er wordt even over nagedacht, maar daarna zien de studenten toch wel veel voordelen. Naamsbekendheid voor zowel de school als de buitenplaats, een stukje promotie naar toekomstige studenten voor de school en een stukje zichtbaarheid voor het vakantiepark worden bijvoorbeeld genoemd. “We laten een mooie samenwerking zien tussen het onderwijs en bedrijfsleven in Velp”, vat Milius kort samen.

De studenten volgen allemaal een opleiding op het gebied van Horeca, Toerisme en Recreatie en leren wat er allemaal komt kijken bij het runnen van zo’n vakantiepark. Justin de la Vienne (18) uit Dieren doet de opleiding Leidinggevende Keuken. Voor hem is vooral het kijkje achter de schermen van de horeca interessant, maar hij leert ook veel van de andere onderdelen van Beekhuizen. “Het gaat juist ook over hoe je tussen de verschillende afdelingen moet samenwerken.”

Zo volgt Robin Roelofsen (19) uit Rheden de studie Leidinggevende Leisure en Hospitality en Loes van Dellen (18) uit Arnhem doet de opleiding Management/Ondernemer. “We volgen allemaal verschillende richtingen, maar zitten wel bij elkaar in de klas”, legt Loes uit. “Elke opleiding heeft eigen vakken, maar een groot deel is hetzelfde. De talen bijvoorbeeld, maar ook een vak als warenkennis, dat voor iedereen belangrijk is. De opleidingen zijn heel breed. Ik leer bijvoorbeeld ook hoe het er in de bediening aan toe gaat en Justin leert ook een stukje marketing. Zo kunnen we straks nog alle kanten op.”

De twee dagen op Beekhuizen gebruiken de jongeren vooral om informatie op te halen. Hoe gaat het er op de Buitenplaats aan toe? Wie werken er allemaal en hoe is de dagelijkse gang van zaken? Ze krijgen uitleg van de medewerkers, maar gaan ook met een eigen opdracht aan de slag. “We hebben een arrangement moeten samenstellen”, vertelt Loes. “Daarbij moesten we nadenken over zaken als de doelgroep, de prijs bepalen en erop letten dat het arrangement past bij Beekhuizen en restaurant Woodz.”

Alles wat de studenten deze twee dagen meenemen, gaan ze gebruiken voor hun eindexamenopdracht. “Uiteindelijk gaan ze een verbeterplan maken voor Beekhuizen en Woodz”, legt Marianne Vogels, docent Marketing, uit. “Maar eerst gaan we nog veel oefeningen en opdrachten doen, zodat ze leren wat daar allemaal bij komt kijken. Het is een heel traject waar ze zo’n half jaar mee bezig zijn.”

Rick Milius hoopt dat er ook concrete voorstellen uitrollen waar Beekhuizen straks ook iets mee kan, maar dat is niet waarom hij de samenwerking met het Astrum zocht. “We vinden het als Beekhuizen belangrijk om ook een stukje maatschappelijke betrokkenheid te laten zien. Daarnaast is het gewoon heel leuk om een nieuwe generatie enthousiast te krijgen voor de branche.” Overigens is eerder in de maand een groep eerstejaars op bezoek geweest. Deze studenten hebben vooral kennisgemaakt met het werken op een vakantiepark, de sfeer geproefd en letterlijk en figuurlijk een kijkje in de keuken genomen.

Foto: De Astrum-studenten krijgen les van parkmanager Rick Milius en marketing-medewerker Yvonne Geurts