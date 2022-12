Stadspartij Doesburg wil kermis in binnenstad houden

DOESBURG – Vorige week kondigde de gemeente Doesburg aan dat de kermis vanaf 2023 niet meer in de Doesburgse binnenstad gehouden wordt, maar bij de Turfhaven. In november van dit jaar kwam de brandweer met een risicoanalyse van de huidige locatie. Hieruit bleek dat de kermis in de Doesburgse binnenstad onverantwoorde risico’s met zich meebrengt. De Stadspartij Doesburg strijdt al jaren voor het behoud van de kermis in de binnenstad en wil er nog steeds alles aan doen om de kermis ook in de toekomst in de Doesburgse binnenstad te houden.

“Natuurlijk weten wij dat we ons aan alle veiligheidsvoorschriften moeten houden bij evenementen. Veiligheid staat ook bij ons hoog in het vaandel. Maar ook op deze locatie zijn er de strenge veiligheidsvoorschriften, waarover de burgemeester het eindbesluit moet nemen”, zegt Appie van der Beek.

De verplaatsing van de kermis naar het terrein bij de Turfhaven is een pilot voor dit jaar en dus nog niet definitief. Er zijn meerdere gemeentes waar hetzelfde probleem speelt. De Stadspartij vraagt de verantwoordelijk wethouder dan ook om een gedegen analyse te maken van de situatie in de binnenstad van Doesburg. Waar zitten de risico’s, wat moet er anders en welke mogelijkheden zijn daar voor? “Wij vragen ons ook af: waar gaan al die geparkeerde auto’s heen tijdens de week van de kermis die nu staan op de Turfhaven? En hoe zit het met parkeerruimte voor de extra auto’s die naar onze stad komen voor de kermis?”, aldus de Stadspartij. Graag zou de partij zien dat ook de organisatie, adviserende partners en belanghebbenden betrokken worden bij deze analyse.

Stadspartij Doesburg blijft van mening dat Doesburg moet bruisen en bepaalde evenementen sowieso thuishoren in de binnenstad en zal daarom blijven strijden om Doesburg aantrekkelijk te houden. “Dit is voor ons gevoel een eerste evenement dat wellicht in de toekomst uit de binnenstad verdwijnt, wat gaat er meer volgen? Een zorgelijke ontwikkeling die we nauw zullen volgen en niet zullen accepteren.”