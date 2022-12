Sportactiviteiten in de Kerstvakantie

BRUMMEN – In de kerstvakantie verzorgt Stichting Sportkompas verschillende activiteiten voor kinderen en jongeren in de gemeente Brummen.

Op dinsdag 27 december is er in park ’t Goor een speurtocht voor de jongste inwoners van de gemeente Brummen. De kinderen gaan op zoek naar de dieren, die zich goed hebben verstopt achter en in de bomen en struiken van het park. De tocht is ongeveer 2 kilometer lang en duurt van 11.00 tot 14.00 uur. De speurtocht start vanaf Kindcentrum het P@rk in Brummen. Deze beweegactiviteit is gratis en opgeven is niet nodig.

Op woensdag 28 december staat er om 12.00 uur een trefbalactiviteit op het programma bij Rhienderoord. Omdat het in de kerstvakantie plaatsvindt, wordt dit de wintereditie. Er zijn verschillende vormen van trefbal, zoals gooien met sneeuwvlokken, sneeuwballen en uiteraard met ‘kerstballen’. Deze beweegactiviteit is gratis en wordt verzorgd door de beweegcoaches van Stichting Sportkompas. Er wordt rekening gehouden met de verschillende leeftijden en er is een hoge bewegingsintensiteit. De deelnemers worden wel verzocht om gymschoenen aan te doen.

Voor het trotseren van uitdagende viking-obstakels kunnen de kinderen op donderdag 29 december tussen 11.00 en 14.30 uur terecht in Sporthal de Bhoele in Eerbeek. Het team van Sportkompas bouwt de hal om met sport- en spelmateriaal, zodat iedereen op zijn of haar eigen niveau de uitdaging aan kan gaan. Deelname is deze middag gratis en er wordt in verschillende leeftijdsblokken gesport. In de sporthal moeten gymschoenen gedragen worden. De tijdsblokken staan vermeld op stichtingsportkompas.nl.

Ook in hetoverdekte zwembad van Brummen, Zwembad Rhienderoord worden activiteiten georganiseerd om tijdens de kerstvakantie in beweging te blijven. Welke activiteiten dat zijn in terug te vinden op rhienderoord.nl.