Schouwburgzaal Theothorne sluit

DIEREN – De bemiddelingspoging van oud-gedeputeerde Marijke van Haaren tussen de exploitant van Schouwburgzaal Theothorne, Filmhuis Dieren en RhederArt heeft niet tot een oplossing geleid. De schouwburgzaal zal daarom per 1 januari 2023 de deuren sluiten. Filmhuis Dieren en RhederArt hebben een ander, tijdelijk, onderkomen gevonden in onder andere De Bundel in Dieren. Hiermee gaan zij de samenwerking aan met Bibliotheek Veluwezoom en Cultuurbedrijf RIQQ, zodat de culturele infrastructuur in Dieren behouden blijft.

Eerder dit jaar werd bekend dat de exploitant van Schouwburgzaal Theothorne, Filmhuis Dieren en RhederArt niet tot sluitende afspraken konden komen over het gebruik en de huur van de schouwburgzaal in Theothorne. De gemeente Rheden heeft voormalig gedeputeerde Marijke van Haaren daarom gevraagd als onafhankelijk bemiddelaar. In november heeft mevrouw Van Haaren gesprekken gevoerd met alle betrokken partijen. Zij heeft haar rapport donderdag 22 december overhandigd aan wethouder Paul Hofman van de gemeente Rheden. De conclusie is dat er geen basis meer is voor verdere samenwerking tussen de partijen. In haar rapport komt zij tot de conclusie dat de relatie tussen de partijen dusdanig verstoord is, dat er geen vertrouwen meer is in een goede samenwerking.

Jowin Heemskerk, directeur van Rhedelijk Cultureel zag wel kansen voor Theothorne, ‘maar niet met de huidige eigenaar’, valt in het rapport te lezen. Wel zou Rhedelijk Cultuur nog steeds open staan voor een eventuele aankoop van de schouwburg. Ook bij RhederArt is er geen vertrouwen meer in een goede samenwerking. De medewerkers van de stichting hebben geen nieuw contract meer afgesloten met schouwburg-eigenaar Henk Reusink en hebben zelf naar een alternatieve locatie gezocht. Zij hebben een tijdelijk onderkomen gevonden in de Dorpskerk in Spankeren. Filmhuis Dieren draaide tot 17 december wekelijks in Theothorne, maar moest ook noodgedwongen op zoek naar een alternatieve locatie. Deze werd gevonden in de Bundel. Het Filmhuis hoopt deze locatie in de toekomst permanent te kunnen gebruiken voor filmvertoningen.

Henk Reusink, eigenaar van Theothorne, gaf aan dat als geen van de culturele organisaties meer gebruik wenst te maken van de schouwburgzaal, hij genoodzaakt is de schouwburgzaal te sluiten, staat in het rapport. Zelf heeft Reusink een aantal plannen gemaakt voor aanpassingen aan het gebouw. Onder andere aanpassing van het vooraanzicht, de benedenzaal en de bouw van appartementen zijn onderdeel van zijn plan. Dit laatste lijkt niet realistisch. Volgens de gemeente zijn er de eerstvolgende 10 tot 15 jaar geen plannen met het Callunaplein. “Daarom zal een bestemmingswijziging naar wonen niet mogelijk zijn. De gemeente wil hier geen medewerking aan verlenen. De wens is om kunst en cultuur op deze plek te behouden. De infrastructuur is goed en de huidige culturele gebouwen passen bij een dorp als Dieren en gemeente als Rheden”, meldt het rapport.

Het rapport wordt naar de gemeenteraad gestuurd en na de kerstvakantie besproken in de vergadering van het college van B en W.