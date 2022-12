Rhedense raad zet college aan het werk met burgerakkoord

GEM. RHEDEN – De gemeenteraad van Rheden heeft dinsdag 29 november het burgerakkoord ‘Rheden CO2-neutraal’ in ontvangst genomen. Daarbij is direct een motie ingediend en aangenomen, waarin de raad uitspreekt de uitkomsten van het akkoord te willen overnemen en als een van de uitgangspunten te gebruiken voor toekomstig beleid en uitvoeringsplannen.

Daarnaast heeft de raad het college opdracht gegeven deze input te verwerken in een duurzaamheidsagenda. Een taak die wethouder Paul Hofman graag op zich neemt. “Ik ben blij met de motie die er vandaag ligt. Die toont niet alleen dat u vertrouwen heeft in wat de burgers hebben besloten, maar ook dat u bereid bent, zonder daar verder uw eigen partijpolitieke programma bij te betrekken, ons te vragen dit tot uitvoer te brengen. En dat zal ik dan ook met graagte doen.”

Bijna alle partijen spraken zich positief uit over het de manier waarop het burgerakkoord tot stand is gekomen. Honderden inwoners van de gemeente Rheden hebben in een uitgebreid proces diverse voorstellen uitgewerkt, waar zij op hebben gestemd. Van alle voorstellen hebben het er 37 gehaald tot het uiteindelijke akkoord. Daan Appels van D66 noemde het ‘democratie in optima forma’. Hij is blij met het resultaat. “Geen luchtfietserij, maar voorstellen waar we als gemeente ook iets mee kunnen.” Martinique Visser van de VVD sprak over een ‘memorabel moment’ en Tim Endeveld van GroenLinks is blij dat ‘het vertrouwen in onze inwoners is beloond’.

Hoewel enthousiast over de uitkomst, vroeg Cyril Weijers van het CDA zich wel af hoe het kan dat het proces is gestart met 450 inwoners en er uiteindelijk 156 hebben meegedaan aan de stemronde over alle voorstellen. “Waar is deze tweederde van de deelnemers gebleven?”, vroeg hij zich af.

Met de motie, die door bijna alle partijen gezamenlijk werd ingediend, vragen de raadsleden het college werk te maken van de uitkomsten van het burgerberaad. Er moet een duurzaamheidsagenda komen, waarin duidelijk staat vermeld welke CO2-effecten elk voorstel uit het burgerberaad heeft en in hoeverre de voorstellen al in de huidige visies en plannen passen of dat er herijking van beleid of financiering nodig is.

Enige tegenstemmers waren de twee raadsleden van de Volkspartij Politiek Rheden. Theo Kooijmans: “De Volkspartij Politiek Rheden wil zich niet bij voorbaat vastleggen aan de uitkomsten van het burgerberaad en wat het college hiermee gaat doen. Ik wil voorkomen dat we irreële verwachtingen gaan wekken.”