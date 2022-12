Rhedense raad stemt unaniem in met noodpakket

RHEDEN – Dinsdagavond 20 december besprak de Rhedense gemeenteraad het door het college opgestelde raadsvoorstel voor extra ondersteunde maatregelen voor mensen die door de energiecrisis in de problemen komen. Het college legde een fors pakket aan maatregelen voor om de energiearmoede in de gemeente Rheden te bestrijden. De belangrijkste maatregel is het verhogen van de grens van de energietoeslag naar 120 tot 150 procent van het bestaansminimum. De partijen waren het in grote lijnen eens over de noodzaak van ondersteunde maatregelen vanuit de gemeente. Het raadsvoorstel werd unaniem aangenomen, ondanks bedenkingen over de communicatie en financiële dekking.

Dat het water vele Rhedenaren aan de lippen staat door de oplopende energienota en dat er iets moest gebeuren, daar waren de partijen het dinsdagavond over een. Het college ontving dan ook lof van de partijen over het het gemaakte noodplan. Het college stelde voor om de energietoeslag ook beschikbaar te maken voor mensen met inkomen tussen de 120 en 150 procent van de bijstandsnorm, ook studenten zouden in aanmerking moeten komen. Door de inkomensgrens te verhogen, kan de gemeente ook aanspraak maken op de hulp van Stichting Urgente Noden (SUN), die die 150 procent als voorwaarde heeft gesteld. Zij biedt maatwerk voor mensen die boven de inkomensgrens vallen, maar toch in de problemen komen door de huidige energiecrisis.

Haagse zaak

“Hard nodig, maar wel lastige materie”, noemde Henri Witteveen van de ChristenUnie het noodpakket tijdens de raadsvergadering. De partij is bang dat het geld niet op de juiste plaats terechtkomt en had liever geen beroep gedaan op de algemene reserves om het voorstel te financieren. GPRB stond ook niet te springen om de algemene reserves aan te boren. “We hadden hier grote twijfels over, maar zien in dat dit nu nodig is”, aldus Thomas Eskes van GPRB. Hij benadrukte dat deze greep uit de algemene reserves, als het aan aan GPRB ligt, wel eenmalig moet zijn. Hij noemde de aanpak van de energiearmoede een ‘Haagse zaak’. De VVD zag ook liever dat het college geen geld uit de algemene reserves zou halen, maar naar een andere financiële dekking zou zoeken. Een hiertoe ingediend amendement redde het echter niet. Er was onvoldoende steun vanuit de raad.

Buitengewone tijden

“Buitengewone tijden vragen om buitengewone maatregelen”, vond Tim Endeveld van GroenLinks. Hij gaf aan blij te zijn met het voorstel van het college. “Het zijn mooie handvatten om de winter door te komen.” Theo Kooijmans van de Volkspartij Politiek Rheden was ook voorstander van het raadsvoorstel, maar vond vooral de communicatie een punt van zorg. “Help de mensen door het doolhof van alle regelingen.” Samen met CDA en VVD diende de partij een motie in voor één loket waar inwoners terechtkunnen met hun vragen en zorgen. ‘Eén aanspreekpunt, één telefoonnummer, één mailadres en één loket’, zou er volgens de partijen moeten komen. Dit bleek ook een wens van andere partijen.

Wethouder Gea Hofstede gaf aan dat er door verschillende partijen in de gemeente al wordt gewerkt aan een centraal loket, dat fysiek toegankelijk moet worden op een dag of dagdeel per week. Reden voor de indienende partijen om de motie nog even aan te houden.

Geen ruimte voor één-op-één

D66 gaf aan het raadsvoorstel in grote lijnen te ondersteunen. “We moeten de mensen steunen die moeite hebben met rondkomen. Maar we vinden de maatregelen die het college voorstelt erg ver gaan, het is te veel van het goede”, vond Daan Appels van D66. De partij had liever gezien dat de hoogte van de toeslag op basis van inkomen zou worden bepaald. De partij diende een amendement in, maar deze werd niet ondersteund door de andere partijen

Wethouder Gea Hofstede gaf aan dat er geen ruimte is om één-op-één 1 naast de aanvragers te gaan zitten om te bekijken waar ze recht op hebben. Volgens GroenLinks zouden de uitvoeringskosten te hoog zijn om dit uit te voeren. Het amendement van D66 werd dan ook niet door andere partijen gesteund.

Het raadsvoorstel kon wel op unanieme steun rekenen vanuit de raad. Nu dit voorstel is goedgekeurd, wordt er aan de slag gegaan met de uitvoering. Wethouder Hofstede kon hier nog geen exacte datum voor geven, maar streeft er naar om dit zo spoedig mogelijk in het nieuwe jaar te realiseren.