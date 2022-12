Retrospectief: Muziektent en Gazelle

Zoals zo veel dorpen, kende ook Dieren een muziektent. Hij stond tegenover de Gazelle Rijwielfabriek, in een parkje tussen de Wilhelminaweg en het Wilhelminaplein. Die plek was allesbehalve toevallig gekozen. De fraaie houten muziekkoepel, met een bakstenen kelder als fundament, werd immers in 1927 geschonken door Gazelle-stichter en -directeur Willem Kölling.

De muziektent werd op maandag 12 september 1927 geopend, waarna het Dierens Harmonie Corps (DHC) in de druilerige regen een concert verzorgde. Ondanks de verstorende activiteiten van Pluvius zag het daarbij zwart van de mensen. En dat bleef ook in latere jaren zo. De uitvoeringen van de Dierense muzikanten trokken steevast veel toeschouwers. Die konden plaatsnemen op de zitbanken die Kölling bij de opening eveneens had geschonken aan het dorp Dieren.

In de jaren na de Tweede Wereldoorlog, een periode waarin de straten rond de muziektent op last van de bezetter drie jaar lang waren omgedoopt in Gazelleweg en Gazelleplein, begon men tijdens de concerten steeds meer last te krijgen van toenemende geluidsoverlast van de nabijgelegen spoorlijn en de doorgaande Rijksweg 48. Uit die periode stamt deze foto van de muziektent en de Gazelle fabriek. Dat valt op te maken uit de dakbedekking van de muziektent. Die was aanvankelijk voorzien van een leien dak. Tijdens het laatste oorlogsjaar was het dak echter zwaar beschadigd door bombardementen op de naastgelegen spoorlijn. Het werd gerepareerd, maar niet meer met lei, maar met het veel goedkopere bitumen.

Ook de fabriek zelf had flink te lijden onder het oorlogsgeweld. Buiten dat het complete machinepark werd gestolen vlak voor de bevrijding – het werd in 1945 teruggevonden in Bielefeld – liepen ook de gebouwen fikse schade op. Ze werden hersteld en ook werd een nieuwe montagehal aan de noordzijde aangebouwd, die op het moment van de foto, begin jaren ’60, nog maar twee verdiepingen telt.

Het trieste lot van de muziektent werd bepaald in februari 1972, toen de Rhedense gemeenteraad besloot de koepel af te breken, omdat dure herstellingen noodzakelijk waren. Herbouw in het Carolinapark bleek financieel onhaalbaar en in 1974 werd de door Kölling geschonken muziektent gesloopt. In de plaats kwam een plantsoen.