Retrospectief: Het einde van Lepper

In 1926 opende het Duitse bedrijf Lepper een vestiging van zijn fabriek aan de Kanaalweg in Dieren. Lepper was in Bielefeld sinds 1897 uitgegroeid tot een vooraanstaande fabrikant van lederen tassen en rijwielzadels. Daarnaast maakte het ook spatborden en velgen.

Die activiteiten werden vanaf 1926 ook in Dieren ontplooid. De vestigingsplaats was niet toevallig, want het Dierense Gazelle was één van de grotere afnemers van Leppers producten. Buiten de fabrieksarbeiders, afkomstig uit Dieren en omgeving, bestond de directie en bedrijfsleiding deels uit Duitsers. Die vestigden zich met hun gezinnen in Dieren en maakten deel uit van de plaatselijke gemeenschap. Deze foto werd in die tijd door één van hen gemaakt.

De Tweede Wereldoorlog maakte hardhandig een einde aan die integratie van die Rijksduitsers in Dieren. Na de oorlog werd de NV Lepper als vijandig vermogen beschouwd en onteigend door de Nederlandse staat. De Duitse eigenaren bleven met lege handen achter en het Duitse bedrijfskader werd praktisch uit het land verdreven. Er was heel veel oud zeer. Lepper had tijdens de oorlogsjaren gewoon doorgedraaid, in opdracht van de Wehrmacht.

De hoogtijdagen voor het bedrijf moesten toen nog komen en begin jaren 50 groeide het aantal werknemers tot ruim driehonderd mensen. Vooral de lederen zadels werden zeer gewaardeerd en kenden een trouwe groep gebruikers. Toch ging het na de hoogtijdagen snel bergaf. De concurrentie van het Engelse merk Brooks werd groot en daarnaast kwamen de kunststofzadels sterk op. Deze waren goedkoop en onderhoudsvriendelijk.

In 1975 en 1994 ontkwam Lepper twee keer ternauwernood aan een faillissement, terwijl de omzet, het aantal werknemers en het onderhoud aan fabrieksgebouwen en machines een sterk dalende lijn vertoonden. In 2016 verdween het bedrijf, waar op dat moment nog tien mensen werkten, naar Apeldoorn, waar in 2020 het doek definitief viel. De machines werden verkocht, slechts de merknaam bestaat nog en zal wellicht in de toekomst nog eens opduiken.

Een paar jaar geleden zijn de gebouwen gesloopt en bleef een berg puin achter. Die is onlangs verder opgeruimd en het wachten is nu op nieuwbouw. De bestemming blijft bedrijfsterrein.