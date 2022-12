Provinciaal geld voor afsluiting Posbank

REGIO – De gemeenten Rozendaal en Rheden en Natuurmonumenten starten met de uitvoering van het Masterplan Veluwezoom. Onderdeel van dit plan is de versnelde afsluiting van de wegen op de Posbank. De provincie draagt 1,7 miljoen euro bij voor de uitvoering hiervan. Eind volgend jaar kan de afsluiting zijn gerealiseerd.

In juni stelden de gemeenteraden het Masterplan Veluwezoom en het bijbehorende uitvoeringsprogramma vast. Onderdeel hiervan is het afsluiten van de doorgaande wegen op de Posbank. Daarna is bij de provincie Gelderland een subsidieaanvraag ingediend in het kader van de Regiodeal Veluwe. Deze week hebben Gedeputeerde Staten de subsidie van ruim 1,7 miljoen euro definitief toegekend. Hiervan is de helft bedoeld voor de bekostiging van de gemeentelijke projecten, de andere helft is bedoeld voor projecten van Natuurmonumenten.

Deze financiële bijdrage zet de gemeenten Rheden en Rozendaal en Natuurmonumenten aan tot snelle actie. Uit onderzoek bleek weliswaar dat het niet mogelijk is om alle projecten die met de afsluitingen te maken hebben te versnellen. Wel lijkt het mogelijk om met tijdelijke maatregelen tot een eerdere afsluiting van de wegen te komen. Afhankelijk van de te voeren procedures kan deze eerdere afsluiting eind 2023 een feit zijn.

Samenwerkingsovereenkomst

Gemeenten Rheden en Rozendaal en Natuurmonumenten gaan een samenwerkingsovereenkomst tekenen voor de uitvoering van het Masterplan Veluwezoom. In die overeenkomst zijn afspraken vastgelegd over taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de programmaorganisatie, die bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeenten Rozendaal, Rheden en Natuurmonumenten.