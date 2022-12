Opening rondweg De Hoven met skeelers en stoepkrijt

GEM. BRUMMEN – Vanaf donderdag 22 december 17.00 uur is de nieuwe rondweg De Hoven open voor verkeer. Op zaterdag 17 december verrichten gedeputeerde Helga Witje en wethouders Pouwel Inberg van de gemeente Brummen en Sjoerd Wannet van de gemeente Zutphen de nieuwe weg.

Na de officiële openingshandeling kan iedereen te voet, per fiets, step, skeelers, skateboard of rollator de rondweg op. Onder muzikale begeleiding van dweilorkest ’t Spult uit Zutphen is er vervolgens een optocht naar de rotonde Kanonsdijk. Daar is taart en koffie voor iedereen en zijn verschillende activiteiten te doen, zoals skeeleren, skaten, hardlopen, stoepkrijten, in de shovel van de aannemer, op de foto met de kerstman en een kerstbal versieren. Verder zijn er kraampjes waarin verschillende verenigingen zich presenteren. Ook wordt er uitleg gegeven over de aanleg van de weg, tunnel en rotondes. Ook is er gelegenheid om zelf over de hele rondweg te fietsen of te wandelen.

Skaten en hardlopen

Speciaal voor deze feestelijke opening is er een skatebaan op de rondweg. Skaters uit De Hoven laten bijzondere trucs zien. Ook is er een demonstratie door professionele skaters uit Nijmegen. Vervolgens kunnen kinderen zelf skaten. Alle spullen zijn daarvoor aanwezig. Maar ook eigen skates, skeelers en bmx-fiets zijn welkom met de juiste beschermmiddelen. Er is hulp beschikbaar en begeleiding door andere skaters. Deelname is op eigen risico.

Ook is er een hardloopactiviteit voor jeugd (500 meter) en volwassenen (2 tot 5 kilometer). Voor deelnemers is een speciale tent waar zij zich kunnen omkleden.

Kom op de fiets

Wie bij de officiële openingshandeling wil zijn, wordt om 10.30 uur verwacht bij de ontvangstlocatie op de kruising Baankstraat/Tondens Enkpad. Vanaf daar vertrekt de stoet naar de openingsplek op de rondweg, nabij het spoor. Voor kinderen met versierde fietsen is een plek voorin de stoet gereserveerd. De provincie vraagt iedereen om zoveel mogelijk met de fiets te komen in verband met parkeerruimte. Fietsen kunnen bij de ontvangstlocatie worden neergezet of mee de rondweg op. Bezoekers die met de auto komen, kunnen parkeren op de nieuwe verbindingsweg en van daaruit te voet via de Baankstraat de ontvangstlocatie bereiken. Na afloop kunnen bezoekers bij de rotonde Kanonsdijk de verbindingsweg weer bereiken.

Nieuwe weg

Met de nieuwe rondweg verbetert de doorstroming van het doorgaande verkeer, de regionale bereikbaarheid en ook de leefbaarheid in De Hoven. De bestaande N345 loopt dwars door de dorpskern De Hoven in de gemeente Zutphen. Na de in gebruik name van de rondweg, die deels over Brummens grondgebied loopt, wordt deze bestaande weg door De Hoven veranderd naar een 30-km weg door gemeente Zutphen. Hierdoor wordt De Hoven niet meer belast met doorgaand (vracht)verkeer.

www.gelderland.nl/N345-dehoven