Noodpakket moet grotere groep Rhedenaren door de energiecrisis helpen

RHEDEN – “Geldzorgen hebben een grote impact”, vertelt wethouder Gea Hofstede van de gemeente Rheden. “Ouders die met schulden in het hoofd zitten, kunnen bijvoorbeeld moeilijker aandacht besteden aan hun kinderen.” De wethouder zag de afgelopen tijd de groep mensen die in de financiële problemen raakt, door onder andere stijgende energiekosten, steeds diverser worden. “Het probleem is ook verschoven naar de modale inkomens en dat is niet zo gek. Een energierekening die soms wel vier keer zo hoog wordt is niet op te vangen.” Met een pakket aan ondersteunde maatregelen, dat op dinsdag 20 december aan de gemeenteraad wordt voorgelegd, zouden mensen met een inkomen tot 150 procent van de bijstandsnorm recht krijgen op energietoeslag, komen ook studenten hiervoor in aanmerking en komt er meer ruimte voor maatwerk. “Door al aan de voorkant te helpen, willen we voorkomen dat mensen dieper in de problemen raken met alle gevolgen van dien.”

In de gemeente Rheden kwamen tot nu toe mensen met een inkomen van maximaal 120 procent van het sociaal minimum in aanmerking voor de energietoeslag van 1300 euro. Het college stelt de gemeenteraad in het raadsvoorstel voor de energietoeslag vanaf 2023 uit te breiden voor inwoners met een inkomen tussen de 120 en150 procent van de bijstandsnorm. Dat betekent dat een grotere groep inwoners voor de energietoeslag in aanmerking komt.

“Dat is fors, maar helaas ook nodig”, vindt wethouder Gea Hofstede. “We zien dat een grotere groep mensen binnen de gemeente in de problemen komt. Steeds meer mensen vragen zich af hoe zij het tot het eind van de maand moeten redden.”

Maatwerk

Een andere reden om deze grens te verhogen, is dat de gemeente op die manier aanspraak kan maken op de hulp van noodhulpbureau SUN (Stichting Urgente Noden). Deze organisatie biedt maatwerk voor mensen in financiële nood. “Met het verhogen van de inkomensgrens zullen veel inwoners geholpen zijn, maar er blijft altijd behoefte aan maatwerk. De gemeente kan dat helaas niet bieden. SUN kan dit wel”, aldus Hofstede.

Vanuit verschillende politieke partijen werd de wens uitgesproken om ook studenten te helpen. Ook deze groep komt in het raadsvoorstel aan bod. “Wij stellen de energietoeslag ook open voor uitwonende studenten. Met deze regeling willen wij recht doen aan de uiteenlopende woonsituaties van studenten. De student moet wel een energiecontract op eigen naam hebben of er moet sprake zijn van een stijging van 80 euro of meer van de energiekosten in de huurovereenkomst.”

Schaamte

De wethouder is blij een grotere groep mensen te kunnen helpen in de energiecrisis, maar ziet tegelijkertijd een uitdaging in het bereiken van de mensen die recht hebben op deze hulp. “We zien dat nu al een deel van de mensen, die wel recht hebben op de toeslag, ons niet weet te vinden”, aldus Hofstede. “Met de verhoging van die grens wordt dit mogelijk nog lastiger. Een deel van de mensen hebben wij in beeld omdat zij aanspraak maken op bijvoorbeeld een bijstandsuitkering Van andere groepen, die wel recht hebben op de toeslag, maar niet bij de gemeente bekend zijn, bestaat geen overzicht. Die mensen moeten zelf contact met ons opnemen.”

Hofstede ziet dat vooral ouderen achterblijven bij het aanvragen van de energietoeslag. Dit kan volgens haar verschillende redenen hebben. “Sommige mensen weten niet dat de regeling er is, anderen gaan ervan uit dat ze er geen recht op hebben, maar ook schaamte speelt soms helaas een rol.” En juist die schaamte is iets waarvan Hofstede hoopt dat mensen dit anders gaan zien. “Mensen hoeven zich echt niet te schamen. We zien wel dat het onderwerp bespreekbaarder wordt doordat steeds meer mensen worden getroffen door geldzorgen, maar tegelijkertijd zien we ook dat schaamte mensen ervan weerhoudt om hulp te zoeken.”

De wethouder roept Rhedenaren dan ook op in actie te komen. “Mensen denken vaak ‘we redden het nog wel even’ of hebben nog iets op de spaarrekening staan, maar die regelingen zijn er niet voor niets. Maak er gebruik van!” Voor de mensen die twijfelen of zij wel in aanmerking komen heeft ze één advies: “Vraag het gewoon aan! Of je wel of geen recht hebt op de energietoeslag, is afhankelijk van meerdere factoren, zoals inkomen en gezinssituatie. Op de website van de gemeente Rheden kom je er door het invullen van een paar vragen achter of je in aanmerking komt.”Mensen die wat minder handig zijn met de computer kunnen in verschillende dorpen terecht bij Formulierenhulp van Humanitas. De medewerkers van Formulierenhulp helpen bij de aanvraag. “De vrijwilligers weten heel veel op het gebied van toeslagen en vergoedingen. Het komt dan ook regelmatig voor dat zij naast het aanvragen van de energietoeslagen nog meer kunnen regelen voor de aanvragers.”

Lange termijn

Hoewel de energietoeslag financieel lucht kan geven, zijn er volgens wethouder Hofstede ook andere mogelijkheden om de stijgende energieprijzen te lijf te gaan op de lange termijn. “We werken met energiecoaches die mensen kunnen helpen om op simpele manieren geld te besparen.” Onlangs is er een nieuwe lichting energiecoaches opgeleid, die Rhedenaren kunnen helpen bij het besparen van energie. “Zij bieden een traject aan van meerdere huisbezoeken. Tijdens deze huisbezoeken bekijken de bewoner en de energiecoach samen hoe er bespaard kan worden. Zo zijn er soms bijvoorbeeld apparaten die oud zijn en zonder dat mensen het merken heel veel stroom verbruiken. De energiecoaches hebben de middelen om deze sluipverbruikers op te sporen en vanuit de gemeente zijn er zelfs regelingen om deze te vervangen.”

Het voorstel voor het noodfonds wordt op 20 december door de gemeenteraad van Rheden besproken. Mocht het voorstel worden goedgekeurd, dan gaan de maatregelen in het nieuwe jaar zo snel mogelijk in.

Formulierenhulp De medewerkers van Humanitas houden op verschillende momenten inloopspreekuur. Tijdens deze inloopspreekuren kunnen inwoners van de gemeente kosteloos terecht voor hulp bij het aanvragen van bijvoorbeeld de energietoeslag Maandagochtend van 9:30 tot 11:30 uur in Het Duynhuis, Van der Duyn Van Maasdamstraat 63 in Dieren. Woensdagmiddag van 13:30 tot 15:30 uur in buurthuis De Poort, Heeckerensstraat 201 in Velp. Donderdagochtend van 9:30 tot 11:30 uur in het Dorpshuis, Mr. B. van Leeuwenplein 3 in Rheden.