Nieuwjaarsnacht zonder vuurwerk in Brummen

GEM. BRUMMEN – “Ik hoop dat iedereen een plezierige jaarwisseling kan beleven, waarbij iedereen in de gemeente Brummen zijn steentje bijdraagt om het nieuwe jaar op een veilige manier te verwelkomen.” Dat is de wens van burgemeester Alex van Hedel van de gemeente Brummen voor de komende jaarwisseling. Oud en nieuw moet volgens Van Hedel voor iedereen een feestelijke gebeurtenis zijn. “Dat vraagt om wederzijds begrip. Traditioneel gaat de jaarwisseling gepaard met het afsteken van vuurwerk onder het genot van een drankje en een oliebol. Het is fijn dat dat weer kan, maar laten we wel rekening houden met anderen”, aldus de burgemeester.

Om de jaarwisseling in goede banen te leiden, is er in de aanloop naar oudejaarsdag en op oudejaarsavond toezicht op straat. Naast extra toezichthouders en handhavers, worden ook de politie en een beveiligingsbedrijf ingezet om de jaarwisseling zo veilig mogelijk te laten verlopen. Consumentenvuurwerk is dit jaar weer verboden, behalve klein vuurwerk zoals sterretjes. Er is extra controle op het in bezit hebben en afsteken van illegaal vuurwerk. Dit wordt in beslag genomen en overtreders kunnen rekenen op een bekeuring van minimaal 100 euro plus aantekening in het strafblad.

Vernielingen

Daarnaast wordt er ook streng gehandhaafd op vernielingen op straat. “Vernielingen veroorzaken een hoop kosten en ergernis. Maar het zorgt bovenal vaak voor gevaarlijke situaties. Bovendien zullen de herstelkosten uiteindelijk betaald moeten worden uit de portemonnee van alle inwoners. Draag dus bij aan het voorkomen van vernielingen en spreek hierover met volwassenen en kinderen”, benadrukt burgemeester Van Hedel. Als men zich niet aan de verplichte veiligheidsnormen houdt, zullen er genoodzaakt bekeuringen uitgeschreven worden. Minderjarigen worden doorverwezen naar bureau Halt voor een alternatieve straf. Eventuele schade wordt verhaald op de daders of hun ouders. Dat geldt ook voor andere vernielingen. Gedupeerden moeten dan wel aangifte doen. De gemeente doet dat ook.

Carbid en vuurkorven

Daarnaast is er ook inzet gericht op het veilig schieten van carbid. De voorschriften voor carbidschieten zijn vorig jaar aangescherpt. Ook wordt er meer aandacht gegeven aan het veilig stoken van vuren op de openbare weg. Dat mag in een vuurkorf, vuurschaal of vuurton. Bij het stoken op de openbare weg of stoep moet eraan gedacht worden zand onder de vuurkorf, vuurschaal of vuurton te leggen om zo schade aan het wegdek te voorkomen en er moet altijd bluswater en zand dicht in de buurt staan, mocht het nodig zijn.

Afval vuurwerk

Vanaf maandag 2 januari ruimen veegwagens het vuurwerkafval op de hoofdwegen en in het centrum van Brummen en Eerbeek op, mits de weersomstandigheden dat toelaten. “Ik roep inwoners ook op om zelf na de jaarwisseling de eigen stoep schoon te vegen. Dat is wel zo veilig; de meeste vuurwerkongelukken gebeuren tijdens de eerste januaridagen, als kinderen en jongeren op zoek gaan naar niet-volledig afgestoken vuurwerk”, aldus Van Hedel.