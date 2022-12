Nieuwjaarsborrel en Elfstedentocht in Hessenhal

HOOG-KEPPEL – Sporthal Hessenhal in Hoog-Keppel verzorgt twee leuke activiteiten aan het begin van het nieuwe jaar. Met een nieuwjaarsborrel en een sportieve elfstedentocht luidt de Keppelse sporthal, samen met dorpsgenoten en sportliefhebbers, het nieuwe jaar in.

In de oudjaarsnacht is het sportcafé vanaf 00.15 uur geopend om elkaar een gelukkig nieuwjaar te wensen. Dit is al een paar jaar een traditie. In Hoog-Keppel is de sporthal tijdens oudjaarsnacht de enige openbare plek waar met elkaar geproost kan worden op het nieuwe jaar. De beheerder nodigt iedereen dan ook van harte uit om even langs te komen. “Dan zorgen wij dat de oliebollen klaar staan”, vertelt beheerder Inge Klos.

Ook in de kerstvakantie zorgt de sporthal voor vertier in het dorp. Op woensdag 4 januari vindt er tussen 14.30 en 17.30 uur een sportieve elfstedentocht plaats in de Hessenhal. “Het is een gezellig wintersparcours met in alle elf Friese steden een leuke opdracht. Van priksleeën tot een alternatief potje volleybal en padel, en van boogschieten tot sneeuwballen gooien en bowls, een soort jeu de boules. Leeuwarden is uiteraard het start- en eindpunt waar de koek en zopie verkrijgbaar is. De sportieve Elfstedentocht kan zowel individueel, als in een duo of groep gedaan worden en het is geschikt voor jong en oud”, legt Inge Klos uit. Toegangskaarten zijn vooraf verkrijgbaar bij Spar Hummelo of op de dag zelf in de Hessenhal.