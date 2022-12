Nieuwe dichtbundel Dierense schrijver

DIEREN – Na het succes van het boek ‘Ik ga hier nooit meer weg’, over zijn jeugd in Dieren komt schrijver Jan W. de Jong nu ook met een bundel vrolijke, bijzondere en speelse teksten. ‘Hoe mijn hoofd omliep’ is een boek vol met kleine geschenkjes in taal en bedoeld, zoals zijn kleinzoon schrijft, om iemand ‘op te humeuren’.

Deze bundel bevat volgens de auteur een verzameling gedichten en gedachten waarbij woorden en zinnen een onverwachte wending krijgen en de lezer op het verkeerde been wordt gezet. Soms worden taalclichés doorgeprikt en ontzenuwd. Elders worden spreekwoorden en ‘verspreekwoorden’ letterlijk genomen: woorden als dwarskijker of hielenlikker komen dan in een heel ander daglicht te staan. Kleurrijke gedachten volgen elkaar op in tal van onderwerpen. ‘Waarom een hoofd altijd wil omlopen’ of ‘Waarom nachten steeds maar vallen en ochtenden niet’ en waar een sidderaal nu toch bang voor is.

In dit bundeltje drijft de schrijver, met een knipoog, de spot met zaken die nou juist hem raken; soms licht, soms serieus en soms alleen maar geinig, waarbij het onderwijs, de militaire dienst, de vriendenkring en vaak ook de schrijver zelf ‘de klos’ zijn. Uitgeverij Boekscout.nl spreekt over ‘een bundel vol geluk in een geschreven vorm’. Het boek is niet alleen te bestellen bij de uitgever, maar ook bij de boekhandel en The Read Shop in Dieren.