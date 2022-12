Mooie resultaten voor Loenense vogelkwekers

LOENEN – Op de onlangs gehouden districtsvogeltentoonstelling van de provincies Gelderland en Flevoland waren er bijzonder goede resultaten voor de leden van de Loenense vereniging Vogelvreugd. Een vijftal kwekers viel, net hun vogels, volop in de prijzen.

Na de coronacrisis en daarna nog de vogelgriep was er eindelijk weer een wedstrijd voor de leden. De show is dit jaar voor het eerst in Elst georganiseerd. In een fraai aangeklede sporthal waren meer dan 1050 vogels bijeengebracht ‘om te pronken met hun veren’.

De Loenense vereniging heeft volop meegespeeld in het klassement van de beste vereniging van de provincie. Vogelvreugd wist een eervolle derde plek te bemachtigen. Ondanks dat de Loenense vereniging al vele jaren meedoet aan deze tentoonstelling, was deze hoge klassering nog nooit gehaald. De vogelkwekers Konijnberg, Schoonhoven, Sangers, Berends en Groen scoorden met elk hun beste vogel een gezamenlijk puntentotaal van 463.

Samenwerking met Eerbeek

Begin november hebben de leden op een onderlinge keuring, die helaas door de vogelgriepmaatregelen niet toegankelijk kon zijn voor het publiek, een selectie kunnen maken van hun beste vogels. Deze keuring is voor het eerst in de geschiedenis gehouden samen met de vogelvereniging uit Eerbeek. Zowel de Eerbeekse als de Loenense leden zijn enthousiast over deze vorm van samenwerken en hebben de wens uitgesproken om de komende jaren meer gezamenlijk op te gaan trekken.

Topvogels

De leden zijn inmiddels ervaren genoeg om eerst zelf bij hen thuis al een eerste selectie te doen, om zo te bepalen welke vogels er in aanmerking komen om ze voor bepaalde keuringen in te schrijven. De keuring van de vogels is en blijft mensenwerk en dus is er ook altijd wel wat discussie over de uitslag. Dit maakt dat er ook altijd genoeg is te praten en te vergelijken op een grotere wedstrijd als het Gelders kampioenschap. Nu er weer een keer is geselecteerd en men nog beter weet welke de absolute topvogels zijn, gaan de leden van Vogelvreugd deze inschrijven voor de Nederlandse kampioenschappen, die van 12 tot en met 14 januari worden gehouden in de IJsselhallen te Zwolle .