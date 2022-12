Met sluiting van First Lady komt eind aan 90 jaar mode in Rheden

RHEDEN / EERBEEK – Na precies negentig jaar komt er een einde aan damesmodezaak First Lady in Rheden. Eigenaren Gerard en Lidy Jansen gaan ermee stoppen en er staat geen opvolger klaar om de winkel over te nemen. “Een dubbel gevoel. We gaan met pensioen en dat is een heerlijk vooruitzicht, maar we nemen ook na negentig jaar afscheid van een familiebedrijf”, vertellen ze.

Aan de Worth-Rhedenseweg 2c in Rheden ligt heel wat historie. Het waren de grootouders van Lidy die hier in september 1932 begonnen met een winkel manufacturen, op precies dezelfde plek waar First Lady nog steeds gevestigd is. Modehuis De Zon begon kleinschalig, maar de winkel werd langzaam maar zeker steeds groter. “Zeker toen mijn ouders, Christien en Kees den Hartog, de zaak overnamen”, vertelt Lidy trots. “Zij hebben vaak verbouwd en zo zijn er steeds stukjes bij aan het pand gekomen. Zij hebben zich destijds ook aangesloten bij de First Lady-formule en de winkel echt tot een begrip gemaakt in Rheden en omgeving.”

Hoewel Lidy ook altijd al belangstelling had voor mode, ze volgde een studie aan de Hogere Textielschool in Enschede, was het niet haar bedoeling de winkel over te nemen. “Ik zag hoe ontzettend hard mijn ouders altijd hadden gewerkt en wilde juist géén eigen zaak. Maar toen de kinderen kwamen, leek het me wel praktisch zelf mijn tijd in te kunnen delen. Naïef misschien”, lacht Lidy. En toch is het haar en man Gerard altijd gelukt om hun gezin en de winkel te combineren. “Het was een hele puzzel, maar het is me altijd gelukt om genoeg tijd voor de kinderen te kunnen maken.”

Derde generatie

En dus werd First Lady in 1990 eigendom van de derde generatie. Lidy had Gerard leren kennen op de opleiding in Enschede en samen gingen ze de uitdaging aan. Ondertussen vormen ze dus al ruim dertig jaar een sterk team; Lidy vooral voor de schermen in de winkel, Gerard wat meer op de achtergrond. Het samenwerken is hen altijd goed bevallen. “Er is maar een heel fijn lijntje tussen ons privéleven en de zaak, maar dat is juist ook wel heel prettig”, zegt Gerard. “Overdag ben je druk met klanten en de telefoon. Dan is het fijn als je ’s avonds nog even rustig wat dingen kunt bespreken. Of in de auto onderweg naar inkoopafspraken. Dan is het prettig dat je nog even je verhaal kwijt kunt.”

Het ging het paar goed. In 1998 begonnen ze een tweede First Lady winkel in Eerbeek. Het was heus niet altijd makkelijk, maar het ondernemerschap maakte ze flexibel. “”We hebben heel wat crisissen gezien en overleefd. Mede dankzij onze klanten, die ons altijd overal doorheen hebben geholpen. Zeker in coronatijd hadden we zoveel lieve klanten die ons trouw bleven”, vertelt Gerard. “Ze bestelden dan een tasje met kleding die wij voor ze uitzochten”, vertelt Lidy. “Dan kregen we later fotootjes doorgestuurd van blij klanten, dat was zo ontzettend leuk!”

Goede band

Inmiddels bestaat First Lady dus 90 jaar en valt het doek. Het paar gaat met pensioen, het is tijd om te stoppen. Lidy en Gerard nemen nu niet alleen afscheid van de winkel, maar moesten een paar weken geleden ook afscheid nemen van Lidy’s moeder Christien den Hartog. “Heel jammer dat zij deze fase niet meer met ons kan afsluiten. Ze is jarenlang het gezicht van First Lady geweest en was nog altijd heel betrokken bij de winkel. We hebben na haar overlijden zo ontzettend veel lieve reacties van klanten ontvangen. Daaruit blijkt wel wat voor ongelooflijk mooie band mijn moeder had met haar klanten”, vertelt Lidy.

Die goede band, daar hebben Lidy en Gerard zelf ook altijd veel aandacht aan besteed. “Klanten komen bij ons omdat ze een bepaald soort winkel zoeken. Men komt niet alleen naar ons voor de merken die we voeren maar ook voor ons en het team van medewerkers waar ze zich thuis bij voelen. Ze vinden het over het algemeen prettig om door ons geholpen te worden. Je leert je vaste klanten in de loop der jaren goed kennen. Soms weten wij beter wat er bij onze klanten in de kast ligt dan zijzelf!”, aldus Lidy. “Ik vind het nog steeds erg leuk om mensen te adviseren bij een aankoop. Wij zijn ook altijd eerlijk als iets niet staat.” Gerard voegt toe: “Je hoeft bij ons ook niets te kopen. Je mag als je een baaldag hebt ook gewoon even komen snuffelen, een kop koffie drinken, je verhaal doen en weer verder gaan.”

Eerbeek

Hoewel er voor de winkel in Rheden geen opvolger is gevonden, is die er voor Eerbeek wél. Linda Bouwmeester, al jarenlang werkzaam bij First Lady, zet daar de zaak voort. “We weten al vijf jaar dat we nu gaan stoppen en hebben in die vijf jaar onze kennis en ervaring zoveel mogelijk aan haar overgedragen. We laten de winkel in Eerbeek met een gerust hart achter!”

De winkel in Rheden is nog tot en met 31 december open. Gerard en Lidy willen graag afscheid nemen van hun klanten en houden daarom op vrijdag 16 en zaterdag 17 december een een vrije inloop voor afscheidsreceptie, beide dagen van 11.00 tot 17.00 uur. De koffie staat klaar en er is wat lekkers. “De klanten zijn er jarenlang voor ons geweest, we willen ze graag gedag zeggen en bedanken.”

En daarna hebben Gerard en Lidy dan eindelijk tijd voor zichzelf. Leren pianospelen, meer tijd voor de atletiekvereniging, vrijwilligerswerk, de kleinkinderen, ze kijken er naar uit. Maar vooral: “Een vrije zaterdag. Dat lijkt ons echt heerlijk!”

Foto: De winkel in 1932 met daarop de grootouders van Lidy met onder andere hun twee kinderen Christien en Charles

Foto: Christien den Hartog in de winkel, rond 1960. Links zit de kleine Lidy

Foto: Gerard en Lidy Jansen nemen afscheid van First Lady

