Marga en Ad stoppen ermee

DOESBURG – Een vreemde kop, die misschien wat uitleg behoeft. Het gaat hier om Marga Bles en Ad van den Brink. Twee heel bekende mensen in Doesburg, die niet alleen zeer bekende beeldende kunstenaars zijn, maar ook mensen met een hart van goud. Ze zijn in Doesburg komen wonen en hebben hier de handen uit de mouwen gestoken. Niet alleen voor henzelf, maar ook om anderen en de stad er beter van te laten worden. Nu is het tijd voor hen om het wat rustiger aan te gaan doen.

Veel mensen kennen Marga Bles van de Motorrun. Zij is de oprichtster van dit geweldige evenement. Het begon allemaal 30 jaar geleden, toen ze haar zoon met een verstandelijke beperking een motorrit cadeau deed. Dat bleek zo’n geweldig goede impact te hebben op haar zoon, dat het jaar erop een stuk of vijf motoren meededen. Zo konden ook vrienden mee. Deze rit breidde zich in de loop van de jaren uit. Nu rijden er steeds zo’n honderd motoren mee, met evenzovele verstandelijk gehandicapten als passagier.

Een klus van jewelste, want de veiligheidseisen voor onderweg zijn hoog en de organisatie is er een van de bovenste plank. Behalve de tocht wordt ook de lunch onderweg geregeld en bij terugkomst op Rhederlaag staat er een barbecue voor iedereen. Gelukkig zijn er in de jaren veel mensen bijgekomen die het meehelpen bij de organisatie. Ook zijn er sponsoren die dit alles mogelijk te maken.

Maar nu heeft Marga sinds kort de bestuurstaak overgedragen en zal ze niet meer met de organisatie helpen. “Natuurlijk blijf ik wel hand-en-spandiensten doen. Het helemaal loslaten kan ik toch ook niet”, aldus Marga.

Ad van den Brink is behalve beeldend kunstenaar ook een organisatietalent. Hij woonde nog niet zo lang in Doesburg toen hem opviel dat de galeries nauwelijks samenwerkten om reclame te maken. In die tijd was Hermen Overweg burgemeester van de stad. Gelukkig voor Ad had burgemeester Overweg veel met kunst en toen Ad bij hem kwam om overleg te plegen om een Culturele Route op te zetten, was de burgemeester hier direct voor in. Hij hielp waar hij kon.

Ad wist de galeries op één lijn te krijgen en zo ontstond op de eerste zondag van de maand de Culturele Route. Dit fenomeen heeft ook weer veel andere kunstenaars naar Doesburg gelokt. Sommigen om er te wonen, anderen om er te exposeren. Na 32 jaar lang, met medeorganisatoren, de kar te hebben getrokken, is het voor Ad ook tijd om te stoppen en het werk over te dragen aan anderen. “Met veel plezier heb ik dit al die jaren gedaan, maar het is nu tijd om te stoppen. De Culturele Zondag van 4 december was de laatste”, aldus Ad.

Ook de galerie op het Gildehof gaat sluiten. Marga en Ad gaan echter wel door met het maken van prachtige kunst, zowel voor gewone verkoop als in opdracht. Wie de collectie wil bekijken kan dit na 1 januari doen na het maken van een afspraak met Marga of Ad. Wie meer wil weten van Marga en Ad kan kijken op hun website: www.galerie-doesburg.nl

Foto: Hanny ten Dolle