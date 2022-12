Lezing volksfilosoof Bas Haring

DIEREN – Op donderdag 15 december van 19.30 tot 21.30 uur geeft de in Nederland bekende filosoof Bas Haring een lezing in Bibliotheek Dieren. Hij denkt veel na over het onderwerp ‘op welke manier geven we de natuur een stem’. Samen met de aanwezigen gaat Haring ontdekken hoe mens en natuur met elkaar verbonden kunnen worden. De Bibliotheek Veluwezoom organiseert deze bijeenkomst samen met IVN Oost-Veluwezoom.

In 2015 won Bas Haring de Duidelijke Taalprijs, als Nederlands ‘meest duidelijke denker’. Hij kan als geen ander op een heldere en prikkelende manier mensen aan het denken zetten. In 1992 behaalde Bas Haring zijn doctoraal aan de Universiteit Utrecht in Cognitieve Kunstmatige Intelligentie (CKI), waarna hij in 1997 promoveerde op zijn onderzoek over cognitieve kunstmatige intelligentie. Sinds 2006 is hij bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Leiden waar hij de leerstoel ‘Publiek begrip van Wetenschap’ bekleedt. Hij schreef verschillende boeken en was in 2009 de auteur van het essay voor de ‘Maand van de Filosofie’, getiteld ‘Het aquarium van Walter Huijmans’. In de herfst van 2011 kwam zijn nieuwe boek ‘Plastic panda’s’ uit. Over het opheffen van de natuur en de waarde van biodiversiteit.

De bijeenkomst van Bas Haring is de afsluiting van het themaprogramma ‘Vrijheid en Democratie’ van de Bibliotheek Veluwezoom. Het bijwonen van de lezing kost 10 euro voor leden, 12,50 euro voor niet-leden en gratis voor leden met een plusabonnement. Reserveren kan in Bibliotheek Dieren of online via bibliotheekveluwezoom.nl/agenda.

