Lex Mensert (72) zit in de kou, maar is strijdlustig: “Ik ga het zoeken in Den Haag”

DIEREN – Met drie jassen aan en een straalkacheltje om de ergste kou te verdrijven, probeert Lex Mensert (72) uit Dieren zo goed mogelijk de winter door te komen. Zijn huurwoning is slecht geïsoleerd en geld om de kachel lekker warm op te stoken heeft hij niet. Doordat hij nét teveel inkomsten heeft, komt hij niet in aanmerking voor financiële hulp en dat maakt hem kwaad. “Ik snap best dat er ergens een grens getrokken wordt, maar we moeten wel de realiteit in beeld houden. Dit kan zo toch niet?”

Sinds 10 maanden woont Mensert in een huurwoning aan de K.P.C. de Bazelstraat in Dieren. Een leuk huis, maar oud en slecht geïsoleerd. Het wordt pas komend jaar gerenoveerd. “Dat wist ik niet toen ik hier kwam wonen. Maar inmiddels staat de schimmel tegen de muren omdat ik de verwarming niet aan kan doen. Als ik alleen de woonkamer op 18 graden hou, kost me dat 300 euro per maand. Inmiddels hou ik het op maximaal 15 graden, maar zelfs dat verbruikt nog 2 kuub per dag.”

Mensert leeft van de AOW en een klein pensioen en heeft niet het geld om een voorschot van 350 euro te betalen. “Na aftrek van alle vaste lasten hou ik een kleine 200 euro per maand over. Ik krijg nu nog steun van de Voedselbank, maar dat stopt per januari. Ook omdat ik 10 euro teveel aan inkomsten heb. Ik heb zorgkosten die niet worden vergoed en de boodschappen worden steeds maar duurder. Ik weet niet hoe ik het straks allemaal nog moet redden.”

Energietoeslag

Mensert zocht hulp bij de sociaal raadsvrouw van Incluzio, maar zij kon hem niet verder helpen. “Ze hielp me bij de aanvraag voor de 1300 euro energietoeslag, maar het bleek dat ik er niet voor in aanmerking kom. Mijn inkomsten zijn 15 euro te hoog.”

Mensert vindt het oneerlijk dat in de gemeente Rheden tot nu toe alleen energietoeslag werd uitgekeerd aan mensen met een inkomen tot 120 procent van het bijstandsniveau. “Waarom kan het in andere gemeenten wel 130 of zelfs 150 procent zijn? Die toeslag wordt betaald door het Rijk, dus waarom is dit niet landelijk geregeld?”

De gemeenteraad van Rheden heeft dinsdag 20 december besloten de inkomensgrens op te rekken naar 150 procent van het bijstandsniveau. Dit betekent wellicht dat Mensert nu wél in aanmerking komt voor de energietoeslag. “Dat is voor mij heel fijn, maar daarmee zijn mijn problemen en die van heel veel andere mensen nog niet opgelost. Ik ben een vechter en sta op tegen onrecht. Die inkomensgrens vind ik geen argument. Iedereen moet geholpen kunnen worden.”

Naar Den Haag

En dat onrecht, dat is de reden dat Mensert zijn verhaal doet in de krant. Hij hoopt dat anderen in eenzelfde situatie zich melden, zodat zij samen op kunnen trekken richting Den Haag. “Waarom kunnen dit soort zaken niet landelijk worden geregeld? Er zijn zoveel mensen zoals ik, die moeten kiezen tussen verwarming of eten. Ik hoor het Jetten nog zo zeggen: niemand hoeft in de kou te zitten deze winter. En toch lig ik soms met mijn kleren aan in bed om het maar warm te krijgen. Dan klopt er toch iets niet?”

Mensert komt graag in contact met mensen die in hetzelfde schuitje zitten. Zij kunnen e-mailen naar lexmensert1950@gmail.com.