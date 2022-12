Kerstmaand in het Inloophuis

DIEREN – Op donderdag 8 december werd er door de bezoekers van het Inloophuis in Dieren hard gewerkt aan het maken van eigen kerststukjes. Dit is een van de activiteiten die in de Kerstmaand van het Inloophuis worden georganiseerd. De achterliggende gedachte van de Kerstmaand is dat mensen, die normaal hun huis versieren met zelfgemaakte decoraties en daar nu het geld niet voor hebben, in de VrijeTijdsVleugel van het Inloophuis zelf iets kunnen komen maken.

Naast het kerststukjes maken, dat op donderdag 15 december nog een keer herhaald wordt, kunnen er op woensdag 14 en 21 december ook andere kerstdecoraties geknutseld worden. “Gezien de grote opkomst op de eerste ochtend kerststukjes maken, verwacht ik dat de andere kerstactiviteiten ook druk bezocht zullen worden”, vertelt begeleider Deborah. “Ik weet nog wel iemand die dit leuk zou vinden. Ik ga even vragen en dan komen we volgende week gezellig samen”, laat een van de deelnemers al weten.

Ook in de Huiskamer van het inloophuis wordt het gezellig gemaakt voor de kerst. Een aantal van de gemaakte kerststukjes is als decoratie op de tafels gezet en de boom staat opgetuigd in de hoek van de kamer. Op Eerste Kerstdag wordt er in de Huiskamer van het Inloophuis een kerstlunch verzorgd. Hiervoor zijn de openingstijden aangepast. De Huiskamer is dan open van 11.00 tot 13.30 uur.

Voor iedereen

Het Inloophuis is een tref- en activiteitencentrum voor iedereen, maar vooral voor mensen die niet of nauwelijks meekomen of meedoen in de maatschappij. Met de Huiskamer en VrijeTijdsVleugel van het Inloophuis wordt er een vorm van structuur in het dagelijks leven aangeboden. De Huiskamer is een rustpunt voor degenen die daar behoefte aan hebben. In de VrijeTijdsVleugel wordt een heel programma aan activiteiten aangeboden, om samen iets leuks te kunnen doen of om een maatschappelijke bijdrage te leveren. Naast een zinvolle daginvulling wil het inloophuis dat mensen ertoe doen en meedoen in de samenleving. Zo kunnen er zelf ook nieuwe activiteiten aangeboden worden. Bij genoeg animo wordt de activiteit dan onderdeel van het wekelijkse programma en ontstaat er een nieuwe groep mensen met dezelfde hobby.

Activiteitenochtenden

Activiteiten die nu al wekelijks gedaan worden, zijn: een wandelclub, naaiatelier, schilderen, een hobbyclub en verschillende kinderactiviteiten. Ook is er een werkplaats waar de fantasie de vrije loop kan gaan en spullen worden gerepareerd. Zo is Joop bezig met het maken van een dam- en schaaktafel voor in de Huiskamer, gemaakt van hout en oude fietsonderdelen. “Het is leuk als mensen een spelletje kunnen doen hier en ik heb er er plezier in om het te maken”, aldus Joop. Alles wat gemaakt wordt tijdens een van de activiteiten, maar waar geen bestemming voor is, wordt verkocht in het winkeltje in de VrijeTijdsVleugel. “Iedereen kan een kijkje nemen in de winkel en wellicht een zelfgemaakte sjaal, vaas of houten speelgoedauto kopen”, vertelt Betsy.

Hulp door donaties

Het Inloophuis is in 1991 opgericht op initiatief van de lokale kerken. Hoewel het een zelfstandige organisatie is, vormen de kerken met hun bijdragen nog steeds de basis voor het Inloophuis. Daarnaast komt het Inloophuis in aanmerking voor verschillende subsidies en krijgt de organisatie hulp in de vorm van donaties. Die donaties bestaan meestal uit spullen die particulieren niet meer gebruiken, maar waar het Inloophuis wel een bestemming voor kan vinden. Zo wordt er op de haak- een breimiddag alleen maar gewerkt met gedoneerde wol. Voor het realiseren van de Kerstmaand heeft het Inloophuis geld opgehaald via de Ik Buurt Mee!-actie. Daarmee konden materialen als bakjes, kerstversieringen, oase, groen, papier en andere knutselmaterialen die nodig zijn worden gekocht.

Foto: Sanne de Lijster

inloophuisdieren.nl