Kerstconcert organist Wilbert Berendsen

DOESBURG – Op maandag 26 december om 15.00 uur heeft StiDoMu (Stichting Doesburgse Muziekcultuur) een kerstconcert een gepland in de Martinikerk in Doesburg. Cantor- en stadsorganist Wilbert Berendsen voert op het grote Walcker-orgel het wereldberoemde La Nativité du Seigneur, de geboorte van de Heer, van Olivier Messiaen uit.

Dit monumentale en unieke orgelwerk is opgebouwd als een orgelcyclus in drie maal drie delen. Elk van deze negen meditaties schildert een moment uit de geboorte van Jezus Christus. Orgelregisters worden op onconventionele wijze gecombineerd, waardoor nieuwe klankkleuren ontstaan. Mede hierdoor behoort Messiaen tot de invloedrijkste componisten van de 20ste eeuw.

Wilbert Berendsen studeerde orgel bij Hans van Nieuwkoop en behaalde in 1997 zijn diploma ‘Uitvoerend Musicus’. Daarnaast studeerde hij kerkmuziek en volgde hij een applicatie opleiding koordirectie voor vakmusici. Hij heeft een bloeiende lespraktijk voor organisten en hij is tevens koordirigent van enkele koren. Hij geeft orgelconcerten in binnen- en buitenland. In augustus 2020 behaalde hij zijn beiaardiersdiploma na een studie bij Frans Haagen, stadsbeiaardier van onder andere Doesburg. Wilbert werkt momenteel ook als programmeur op het gebied van digitaal gesamplede orgels.

Kaarten voor het kerstconcert zijn vooraf digitaal te bestellen via stidomu.nl en kosten 12 euro per persoon en 10 euro voor donateurs. Ook kunnen er op de dag zelf, vanaf 14.30 uur, kaarten gekocht worden in de Martinikerk, deze moeten wel contant betaald worden.