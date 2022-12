Kerst op kasteel Middachten

DE STEEG – Van woensdag 14 tot en met zondag 18 december is het Kerst op Middachten. Het kasteel wordt in kerstsfeer gebracht door een decoratieteam onder leiding van bloemist Sjacco Gerritsen.

In de kamers, die zijn ingericht zoals het vroeger was, staan versierde kerstbomen en zijn decoraties te bewonderen. De tafel in de eetkamer wordt gedekt met servies uit de collectie van de familie en overal branden de haardvuren. Vanwege de herdenking van het Rampjaar 1672 zijn kamers ingericht in de 17e eeuwse stijl. Zo ook de slaap- en eetkamer van Ursula Philippota, kasteelvrouwe uit die tijd. Ook hier is de kerstsfeer te zien.

In het onderhuis van het kasteel en in de bijgebouwen verkopen standhouders kerstartikelen, handgemaakte kunst en streekproducten, serviesgoed en kleding. Ook wordt er jam en wildpaté van eigen landgoed verkocht. Tussendoor kan er een drankje of hapje genuttigd worden op het voorplein of in het onderhuis van het kasteel. Verder kunnen bezoekers op het voorplein op de foto met de kerstman, kinderen kunnen broodjes bakken boven het vuur of van 16.00 tot 18.00 uur een eigen lantaarntje maken voor de lichtjeswandeling. Als het donker wordt, branden in de kasteeltuinen nog meer lichtjes. Er kan dan vanaf ongeveer 17.00 uur een sfeervolle wandeling worden gemaakt met het kasteel op de achtergrond. Daarnaast staat er op het voorplein een wensboom, waar wensen aan gehangen kunnen worden. De mooiste wens wordt beloond met een overnachting in de B&B op het landgoed. De opbrengst van de wensboom wordt gedoneerd aan de voedselbank voor regio Rheden.

Kerst op Middachten is op woensdag tot en met zaterdag van 12.00 tot 20.00 uur te bezoeken en op zondag van 12.00 tot 19.00 uur. De tuinen zijn alleen geopend tijdens de lichtjeswandeling vanaf 17.00 uur. Tickets zijn zowel online als aan de kassa verkrijgbaar. Parkeren kan op een van de weilanden van Middachten en kost 2 euro per auto. Het kasteel is ook te bereiken met buslijn 43. Het kasteel en de tuinen zijn niet toegankelijk voor kinderwagens, rolstoel- en rollatorgebruikers. Het voorplein wel. Honden zijn niet toegestaan.