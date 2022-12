Ja-sticker in Bronckhorst voor ontvangen folders

GEM. BRONCKHORST – De gemeente Bronckhorst voert per 1 januari de ja-sticker in voor ongeadresseerd drukwerk. Mensen die reclamefolders willen ontvangen, dienen deze sticker op de bus te plakken. Wie geen sticker plakt, krijgt geen folders meer. Huis-aan-huiskranten worden dan wel bezorgd.

Met het invoeren van de ja-sticker wil de gemeente Bronckhorst onnodige papierverspilling tegenaan. Wethouder duurzaamheid en afval Wilko Pelgrom legt uit: “We willen heel graag dat reclamefolders alleen bij mensen komen die er gebruik van maken. Op jaarbasis verdwijnen nu tienduizenden reclamefolders ongelezen in de papierbak. Of nog erger, ze komen bij het restafval. De gemeenteraad heeft eerder dit jaar besloten de Ja-sticker in te voeren. We verwachten dat hierdoor zeker 30 procent minder reclamefolders voor Bronckhorst worden gemaakt. Dit blijkt bij andere gemeenten die de sticker al invoerden. Dat scheelt veel papier, inkt en papierafval en is een mooie stap die we nemen voor een duurzame toekomst.”

Wie dus géén sticker op de bus heeft, krijgt per januari alleen nog de huis-aan-huiskranten bezorgd en geen folders meer. Dit geldt ook voor mensen die de oude nee/ja-sticker hebben. Wie wél folders én huis-aan-huiskranten wil ontvangen, heeft een ja-sticker nodig. Dan is er ook nog de nee/nee-sticker, dan worden ook geen huis-aan-huiskranten in de bus gedaan. Een sticker is aan te vragen via marketing@verspreidingen.nl.