Inge wil alles weten over Spankerense hofjes

SPANKEREN – Het lijkt voor veel inwoners nog niet zo lang geleden, maar de Van Rhemenhof in Spankeren bestaat dit jaar al vijftig jaar. Volgend jaar kunnen de bewoners van de Van Broekhuysenhof hetzelfde jubileum vieren. Reden voor Inge Luimes om op zoek te gaan naar verhalen en foto’s. “De hofjes zijn misschien relatief nieuw, maar bestaan toch ook alweer een halve eeuw. Er is vast genoeg over te vertellen.”

Inge woont zelf bijna twee jaar in de Van Rhemenhof en mist informatie over haar wijkje. “Er is natuurlijk al best veel geschreven over de geschiedenis van Spankeren, maar bijna niets over deze twee hofjes”, vertelt ze. “Het lijkt me daarom leuk een boekje te maken over vijftig jaar Van Rhemenhof en Van Broekhuysenhof.” Ze heeft de eerste stappen in haar onderzoek al gezet. “Via via heb ik al heel wat aanknopingspunten. Ik heb al veel hulp gehad van Wencel Maresch bijvoorbeeld, die me verder wist te helpen. Ik heb ook al gesproken met Rob Lammerts, die het Spankerens archief beheert.”

Een oproepje op Facebook heeft ook al heel wat opgeleverd. Zo kwam Inge op het verhaal dat de kinderen uit de nieuwe wijk destijds feestelijk zijn ontvangen op de Prinses Margrietschool. Ook heeft ze al contact gelegd met enkele bewoners die al sinds de opleving in de Van Rhemenhof wonen. “Ik vind het heel leuk om dat soort herinneringen op te schrijven. Ik heb dan ook al met meerdere mensen afspraken gemaakt om verder te praten,” vertelt ze. “Maar ik ben ook benieuwd naar het verhaal van mensen die aan de Dorpsweg woonden. Wat vonden zij ervan dat er ineens een hele wijk bij kwam?”

En zo zijn er ideeën genoeg. “Ik wil ook graag een stukje schrijven over de naamgevers van de hofjes. Wie waren Van Rhemen en Van Broekhuysen? Maar ik wil ook Vivare benaderen om meer te weten te komen over de ontwikkeling van de woningen. De renovaties die er zijn geweest bijvoorbeeld en de bouw van het rijtje bejaardenwoningen. En ik wil meer weten over de twee rijtjes met koophuizen die later zijn bijgebouwd.”

Om dit alles goed te kunnen beschrijven, heeft Inge nog veel informatie nodig. “Herinneringen, verhalen en ook heel graag foto’s. Bouwtekeningen, ontwerpen en andere informatie. Alles is welkom. Ik ben benieuwd wat ik tegenkom. Zijn er eigenlijk grote buurtfeesten geweest?”, vraagt ze zich af. Haast heeft Inge niet. “Ik neem het jubileum als startpunt om aan het werk te gaan en terug te blikken op de afgelopen vijftig jaar. En ik zie wel hoe lang ik er mee bezig ben.” Ook de omvang van de uitgave laat ze nog in het midden. “Een boekje zou leuk zijn, maar het mag ook een brochure worden of een flyer. Dat ligt er maar aan wat ik kan verzamelen.” Wie iets heeft om te delen, kan contact met Inge opnemen via tel. 0313-422332.

Foto: Spankeren vanuit de lucht, links de Van Broekhuysenhof, rechts de Van Rhemenhof

Meer foto's