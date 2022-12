Huldiging en afscheid bij koor Con Spirito

LOENEN – Op zondag Op 27 november vond eindelijk het langverwachte en goed voorbereide feest plaats van St. Cecilia, de patroonheilige voor koren, zangers, zangeressen en muzikanten. De Loenense kerk was goed gevuld met familie van jubilarissen. Samen met de parochianen werd de communieviering, geleid door mevrouw A. van der Werff, erg gewaardeerd.

In aansluiting op de gezongen viering door het parochiekoor Con Spirito werden twee sopranen en trouwe jubilarissen gehuldigd. Cecil Bult heeft vijftig jaar lang haar stem gebruikt om met zang de liturgie te ondersteunen. Celine Nijhof heeft al 25 jaar met haar sopraanstem bijgedragen aan de opluistering van de liturgie. Beide sopranen kregen de oorkonden en bijbehorende Gregorius versierselen opgespeld door de voorzitter van het koor, Harry Hoekstra. De Gregorius speld is een verwijzing naar de heilige paus Gregorius, die onder andere bekend is van de Gregoriaanse muziek. Het koor, de aanwezige familieleden en parochianen dankten beide jubilarissen met een warm en hartelijk applaus.

Afscheid

De huidige dirigent, organist en pianist Corné de Haan van het parochiekoor vertrekt per 1 januari naar een functie elders. Hij werd lovend toegesproken: “Dit is voor het koor een enorme aderlating. De Haan was het die het koor in de afgelopen negen jaren naar grote kwaliteit en hoogte bracht met zijn passie voor kerkelijke muziek en liefde voor de koorleden. Altijd stond hij paraat en daar waar koorleden nog eens verstek kunnen laten gaan, was deze dirigent altijd trouw op zijn post om de koorleden te begeleiden en actief mee te zingen. Het koor zal hem missen, maar wenst hem veel succes en gezondheid met zijn keuze voor een nieuwe stap in zijn leven. Uiteraard blijft je altijd welkom”.

Ook het vertrek van de huidige voorzitter Harry Hoekstra werd genoemd. Na veertien jaar neemt hij met pijn in het hart afscheid van ‘zijn’ Con Spirito. Het koor dat hij altijd met veel plezier heeft voorgezeten en mede door zijn inzet is uitgegroeid tot een hecht koor. Een koor dat voor de leden voelt als een familie en waar ze graag zingen om de kerkvieringen en andere evenementen te ondersteunen. Harry Hoekstra wordt opgevolgd door Joep van Aggelen uit Eerbeek, die de voorzittershamer in ontvangst nam en samen met het koor de nieuwe uitdagingen in vertrouwen op pakt.

De nieuwe voorzitter laat weten dat nieuwe leden van harte welkom zijn. Ook geïnteresseerden voor de rol van dirigent, organist en of pianist kunnen zich aanmelden.

Foto: De jubilarissen Celine Nijhof(links) en Cecil Bult van Con Spirito